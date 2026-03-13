Después de presentarse ante la Justicia, autorizaron a "Chiqui" Tapia a salir del país

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino viajará a Paraguay para una actividad de la Conmebol.

La Justicia autorizó este viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, para salir del país.

Claudio Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención indebida de aportes, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay donde estará del 18 y el 20 de marzo.

La decisión fue tomada por el juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, quien concedió la autorización bajo una fianza real de 30 millones de pesos y una serie de condiciones destinadas a garantizar la sujeción del dirigente al proceso judicial.

El pedido había sido presentado el 6 de marzo por la defensa de Tapia, quien explicó que el viaje tiene como objetivo participar en los sorteos de las distintas copas continentales que se disputarán durante 2026. La solicitud incluyó la invitación oficial de la Conmebol y detalles sobre la estadía del dirigente en Asunción, donde se alojará junto a otras delegaciones.

El tribunal ya había citado a declaración indagatoria a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino, además de ordenar la prohibición de salida del país para asegurar el avance de la causa. Sin embargo, el magistrado consideró que, tras la realización de la indagatoria del pasado jueves, y ante la ausencia de actos procesales pendientes, no existen impedimentos para autorizar el viaje del dirigente a Paraguay.