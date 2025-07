Desde Libres del Sur confirmaron que dejarán el Gobierno y concretarán nuevas alianzas para las elecciones

Libres del Sur tendrá un plenario este jueves 24 y allí decidirá dejar Cambia Mendoza y por ende, el Gobierno provincial. Participará de las elecciones legislativas junto al Partido Verde y no descarta alianzas con otros sectores pero siempre ideológicamente afines.

Ya no es un secreto a voces. El secretario general de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, sostuvo este lunes 21 en diálogo con el programa After Office de MDZ Radio que: "Es un escenario no deseado, pero sí bastante esperado, o sea que no es sorpresa para nadie en el marco de que el radicalismo desde hace tiempo viene planteando la voluntad de juntarse, con La Libertad Avanza. Nosotros desde el primer momento planteamos que si esa alianza involucraba la esfera provincial, Libres del Sur iba a irse de Cambia Mendoza y también en consecuencia de los lugares de gestión que tenemos en el Gobierno provincial.

Es decir que dejarán sus cargos Mancinelli, quien es el director de Desarrollo Comunitario; Alejandro Verón, el director de Derechos Humanos y Belén Bobba, la directora de Género y Diversidad de la Provincia. También hay funcionarios municipales que se irán tanto en Las Heras como Guaymallén. Es concejal por Libres del Sur por Godoy Cruz Silvina Anfuso, quien dejará de ser de Cambia Mendoza.

Pero además, Mancinelli confesó que las conversaciones con el Partido Verde para ir juntos a las elecciones del 26 de octubre están totalmente avanzadas y que se concretará la alianza con ese partido.

Los motivos para irse del Gobierno Mancinelli sostuvo que decir que no a Milei tiene que ver con la historia de Cambia Mendoza y la coalición con el radicalismo que está atravesada por una concepción del Estado que no comparte el presidente Javier Milei. "Lo que nos llevó hace diez años a hacer una alianza con el radicalismo y Alfredo Cornejo en ese momento tuvo que ver con que recibíamos un estado prácticamente destruido, que no podía pagar los sueldos, que no podía garantizar los servicios esenciales de educación, de seguridad, de salud, de justicia y, bueno, nos pusimos de acuerdo para gobernar la provincia y tratar de transformar ese estado, hacerlo más inteligente, más ágil, más eficiente y también más eficaz. Ese fue nuestro acuerdo base y creemos que lo hemos logrado con creces, por supuesto que falta mucho todavía, pero que lo hemos logrado en nuestros 10 años y nada tiene que ver con lo que plantea Milei que tiene que ver con la destrucción del Estado".