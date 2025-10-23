Desde el dique Cipolletti, Jorge Difonso y Flavia Manoni cerraron la campaña

Jorge Difonso y Flavia Manoni cerraron la campaña a orillas del dique Cipolletti con un grupo de militantes y simpatizantes. Los candidatos a diputados nacionales por Defendamos Mendoza-Provincias Unidas buscan ser la tercera fuerza de la provincia.

Cierre de campaña Jorge Difonso y Flavia Manoni Cierre de campaña El jueves a la tarde, los candidatos a diputados nacionales junto con los candidatos a legisladores provinciales y un grupo de militantes, se reunieron en el dique Cipolletti para cerrar la campaña de las elecciones legislativas.

“Este lugar es un emblema porque viene el agua en estado natural, se transforma en agua potable y se deriva para la producción. Eso es Mendoza, trabajar el agua en forma transparente y cuidarla. Es el lugar en el que he estado y voy a seguir estando, de acá no me voy a mover: la defensa del agua y la defensa de Mendoza”, dijo Jorge Difonso.

“Defendamos Mendoza, es fundamental para defendernos de Cornejo, Milei y La Cámpora porque son los que han llevado a la ciudadanía a este lugar, a la decadencia. He recorrido decenas de pueblos y ciudades los he escuchado y tenemos esperanza en que Mendoza va a estar mejor, si a partir del domingo empezamos un camino nuevo. El domingo los mendocinos van a tener tres opciones: Cornejo con Milei, La Cámpora o Mendoza. Nosotros somos Mendoza. Y vamos a ganar la elección y empieza a escribirse una nueva historia en Mendoza”, agregó el exintendente de San Carlos.

La foto con los gobernadores Hace una semana, Jorge Difonso y Flavia Manoni consiguieron la ansiada foto con los gobernadores de Provincias Unidas. Los candidatos a diputados nacionales de Mendoza viajaron a Buenos Aires y estuvieron con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut).