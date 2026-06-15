Deportaron de Bolivia a legisladores argentinos de izquierda que viajaban por una misión humanitaria

El gobierno de Bolivia impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en el país vecino y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban esa misión humanitaria. La noticia la confirmó este lunes el canciller argentino Pablo Quirno , mediante un comunicado.

“Arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos ”, con el autodeclarado propósito de 'realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos'”, consignó el documento.

Al respecto, las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana ”.” En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”, agregó Cancillería.

La comitiva que llegó este lunes a la madrugada, al aeropuerto de El Alto, está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi , legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera , secretaria general del gremio docente Ademys ; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry , miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros.

Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron "secuestrados con represión policial" y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.

URGENTE | Nos tienen retenidos dentro de un avión para impedir el ingreso de la misión internacional de derechos humanos a Bolivia. Cuando un gobierno le teme a una delegación de observación, deja en evidencia que tiene mucho que ocultar. pic.twitter.com/Srfj81Ejvq

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es "una verdadera dictadura militar": "Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio", agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que "no los dejaban bajar del avión" y que el trato que recibieron "fue igual al de un secuestro".

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le "exigió" a las autoridades bolivianas que Marino "pudiera realizar las tareas para las que fue invitado" por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: "Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física", remarcó.

"Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos", sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.