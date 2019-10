De Vido: "La principal perseguida es Cristina"

El ex ministro kirchnerista Julio De Vido aseguró hoy que "no necesariamente" ve su liberación más cercana ante la posibilidad de un gobierno de Alberto Fernández, insistió con su condición de "preso político" y dijo que "la principal perseguida política" es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"La principal perseguida es Cristina. No hubo compromiso ni con Julio de Vido ni con Cristina. La situación electoral es circunstancial y la que tiene al mayoría de votos y adhesiones es Cristina", dijo De Vido en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata, al ser consultado sobre su situación y la de la ex presidenta y actual compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos.

Agregó respecto de la ex mandataria, de la que él fue su ministro de Planificación Federal, que "la denostación que ha sufrido ha hecho que tenga que dar un paso al costado" al ser candidata a vicepresidenta y no a presidenta, y agregó que él valora mucho esa actitud que tuvo.

De Vido consideró que Cristina Fernández no permanecerá en silencio si ve que "el rumbo de la economía y el país no es el adecuado", en caso de triunfar en los comicios del 27 de octubre la fórmula del Frente de Todos.

Resaltó además que la que lo "conduce" en términos ideológicos es Cristina Fernández pese a que "la iniciativa la pueda tener Alberto Fernández", porque !la que lidera el movimiento nacional es ella", dijo desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido.

Dijo también que su situación procesal "ha ido empeorando" y que su situación carcelaria "no ha mejorado desde el 11 de agosto", cuando tuvieron lugar las PASO en las que triunfó el kirchnerismo.

Mencionó a Fernando Esteche, que recuperó su libertad recientemente, y dijo que el juicio que le hicieron por "intimidación pública fue una payasada".

Respecto de Alberto Fernández dijo que "es una oportunidad histórica del pueblo argentino para derrotar al neoliberalismo y al macrismo" y agregó que no consideraba que una eventual victoria electoral "signifique la consolidación de un modelo nacional y popular".

"Me parece interesante un orden nuevo y la unión de todos los trabajadores argentinos. Pienso que hay que trabajarlo mucho. Estamos armando fotos y tenemos que hacer una película donde el beneficiado sea el pueblo argentino", completó.