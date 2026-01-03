De la condecoración al pos operatorio: lo que genera el silencio de Cristina tras la caída de Nicolás Maduro

La expresidenta fue dada de alta este sábado, horas después de la captura del dictador venezolano. Si bien no se ha pronunciado, se espera que el mensaje desde San José 1111 llegue en cualquier momento.

El silencio de Cristina Fernández de Kirchner tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos volvió a llamar la atención en el escenario político argentino y regional. Mientras dirigentes de distintos espacios se pronunciaron rápidamente sobre el operativo y sus consecuencias geopolíticas, la expresidenta evitó, hasta ahora, cualquier manifestación pública en redes sociales, como nos tiene acostumbrados desde que cumple prisión domiciliaria en San José 1111.

La ausencia de un posicionamiento cobra mayor relevancia por el vínculo político y simbólico que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con el chavismo durante su paso por la Casa Rosada. En 2013, cuando ejercía la Presidencia, condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín, la máxima distinción que otorga el Estado argentino a jefes de Estado extranjeros, en el marco de una estrategia regional de alineamiento con los gobiernos bolivarianos.

En este contexto, el mutismo de la exmandataria se produce además en un momento personal particular. Tras dos semanas de internación, Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta del Sanatorio Otamendi, donde permanecía bajo observación médica luego de ser sometida a una operación de apendicitis aguda que luego derivó en una peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta", precisaron oficialmente las autoridades médicas y la mandaron para su casa, donde debe seguir cumpliendo la condena por la causa Vialidad.

Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner Foto: Télam Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner Foto: Télam La recuperación domiciliaria podría explicar, en parte, la falta de pronunciamientos públicos sobre la situación que vive hoy Venezuela, una de las últimas naciones que se muestra como su aliada. Sin embargo, desde la confirmación de la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, el contraste con otros referentes políticos resulta evidente. El presidente Javier Milei, en las antípodas de los pensamientos de CFK, celebró el operativo y calificó al líder venezolano como un "dictador narcoterrorista", mientras que varios dirigentes opositores y oficialistas fijaron posición sobre el futuro de Venezuela.