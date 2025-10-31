Cumbre entre Javier Milei y Mauricio Macri: diálogo, reformas y el rol del PRO en la nueva etapa del Gobierno

Javier Milei recibirá este viernes al expresidente Mauricio Macri , en un encuentro que se enmarca en la etapa de reconfiguración política que atraviesa el Gobierno.

La reunión, que se desarrollará en Olivos , llega en momentos en que el oficialismo analiza posibles cambios en el Gabinete y busca consolidar apoyos para avanzar con reformas estructurales, entre ellas la laboral y la tributaria.

El diálogo con Macri se producirá apenas un día después del encuentro que Milei mantuvo con 20 gobernadores de distintos signos políticos en la Casa Rosada, donde insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos que garanticen la “continuidad del rumbo económico y fiscal”.

El propio Macri había anticipado el reencuentro y algunos de los temas a tratar. Desde Chile, durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por BICE Corp, el ex presidente comentó con tono distendido: “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar. Él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”.

Macri adelantó además parte del mensaje que llevará a Olivos. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, claridad y él lo ha expresado”, sostuvo, en alusión a la necesidad de fortalecer la estructura política del Gobierno.

La relación entre ambos dirigentes atraviesa una etapa de acercamiento progresivo. Tras los intercambios de elogios en redes sociales, Milei llamó a Macri luego de las elecciones legislativas para agradecerle el respaldo previo al comicio. Esa conversación telefónica, de unos diez minutos, sirvió como punto de partida para la reunión de este viernes.

Nueva etapa de la gestión de Javier Milei

El entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO comenzó a consolidarse a mediados de año, cuando el partido fundado por Macri selló un acuerdo electoral con Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, las señales de sintonía se multiplicaron, tanto en público como en privado.

En Balcarce 50 destacan que el encuentro con Macri se enmarca en una “agenda de diálogo y construcción de consensos”, una etapa que el propio Milei define como “la fase del crecimiento”, luego del proceso de estabilización económica. En esa estrategia, el ex presidente aparece como un interlocutor clave para tender puentes con el ala dialoguista de Juntos por el Cambio y con los sectores del empresariado que respaldan las reformas.