Cuánto invertirá y qué hará Aysam para mejorar el servicio de agua potable en Gran Mendoza

El Gobierno de Mendoza avanzó con la implementación de obras públicas para la mejora del servicio de agua potable en los departamentos del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo) con inversiones que rondarán los U$S 3,6 millones, es decir, unos $5.600 millones al cambio oficial, que saldrán de los conocidos U$S 1.023 millones de los fondos del resarcimiento por los perjuicios por la Promoción Industrial.

Los trabajos se ratificaron mediante el decreto 2893 del Boletín Oficial , a través de un convenio que llevará adelante Aguas Mendocinas ( Aysam ) con dos proyectos vinculados al abastecimiento de agua potable en el Gran Mendoza.

Se trata de las iniciativas “Refuncionalización y macromedición de perforaciones Área Metropolitana” y “Modernización y automatización de perforaciones Gran Mendoza”, que serán ejecutadas por el organismo que lidera Humberto Mingorance.

El Estado provincial aportará los fondos, mientras que Aysam realizará los trabajos y devolverá el 100% de los fondos mediante 20 cuotas semestrales, es decir, 10 años "contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisoria de la obra", establece el anexo firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; los ministros Natalio Mema (Gobierno) y Victor Fayad (Hacienda); y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí.

Los montos se convertirán a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) "en la fecha de cada desembolso del fideicomiso".

Mejorar el servicio de agua potable en el Gran Mendoza

Según se detalla en los considerandos, los proyectos fueron registrados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y cuentan con dictámenes técnicos, jurídicos y financieros favorables. El objetivo central es "fortalecer" el sistema de abastecimiento de agua potable en zonas urbanas y periurbanas del Gran Mendoza, donde las perforaciones subterráneas cumplen un rol clave en el suministro.

“El proyecto busca mejorar el abastecimiento de agua potable para toda la población urbana y periurbana del Gran Mendoza" y "garantizar un servicio más confiable, eficiente y sostenible", señala el dictamen técnico incorporado al decreto. En ese sentido, se precisa que la obra abarcará 44 puntos de bombeo de agua subterránea distribuidos en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo.

El plan se desarrollará en dos etapas complementarias:

La primera contempla mejoras en la infraestructura existente, como accesos, salas de control y sistemas de medición, con el objetivo de que “cada perforación opere de manera más segura y eficiente”.

La segunda etapa incorpora tecnologías de automatización y control remoto que permitirán optimizar el uso del recurso hídrico y reducir riesgos de interrupciones en el servicio.

Aconsejaron consumir agua potable en forma racional. Agua potable. Imagen ilustrativa.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa “no solo mejorará la calidad del servicio de agua potable, sino que también optimizará el uso de energía y recursos humanos”, generando un impacto positivo en la gestión integral del sistema.

El financiamiento de las obras se realizará a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, mecanismo que cuenta con disponibilidad de recursos confirmada por Mendoza Fiduciaria S.A. Además, la Subsecretaría de Infraestructura definió los criterios de reembolso, considerando factores como la cantidad de beneficiarios, la ubicación de los proyectos y la sostenibilidad del esquema financiero.

El decreto