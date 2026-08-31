Cuánto creció el patrimonio de Karina Milei desde que asumió, según su declaración jurada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , es la funcionaria del Gabinete que mostró un mayor crecimiento patrimonial desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El valor de sus bienes creció 1827,1% en términos reales, según sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Esta cifra surge del crecimiento de su patrimonio neto (que se compone de los bienes menos las deudas de la funcionaria) entre el momento en que su hermano llegó a la presidencia y el último dato disponible, publicado este lunes ante la OA. Este incremento 1827,1% es ajustado por la inflación acumulada que mide el Indec.

Al asumir, el patrimonio neto declarado era de $622.246,60 , una cifra considerablemente baja en comparación a lo que declararon otros miembros del Gobierno. Esto se componía con bienes por $1.703.708,56 menos una deuda real de $1.081.461. Para el cierre 2024 este mismo calculo ascendía a $10.559.060,93. y para el año siguiente, a $34.343.313,57.

Otro de los puntos llamativos del patrimonio de la hermana del presidente es que el motor casi exclusivo del crecimiento es un solo bien: su departamento heredado en Vicente López, de150 m², que ella declara como casa habitación desde 2011. Su valuación en diciembre de 2023 era $1.415.525,36, al cierre de 2024 trepó a $3.992.825,14 y para el año siguiente ya estaba en $28.162.492,74.

Es posible que se deba a un cambio en la metodología de la tasación de estos bienes, ya que el valor fiscal no es el mismo que el de mercado. Y muchas veces son las provincias las que se encargan de hacer esa medición. Sin embargo, ninguno de los funcionarios del Gabinete, que también tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires, tuvo un incremento en el valor de sus bienes similar al de la hermana del presidente.

Karina Milei y Diego Santilli en el Congreso Reuters

Es decir que se multiplicó por 20 en dos años, y solo en 2025 subió más de 7 veces. No hay ampliación, refacción ni ningún hecho declarado en la DDJJ que lo explique.

La declaración jurada de Javier Milei: bienes y depósitos por $295 millones

La declaración del presidente Javier Milei muestra que cerró 2025 con un patrimonio compuesto por bienes, depósitos y dinero por $295.182.652. La cifra representa una mejora de $89.136.277 frente a 2024.

El incremento se explica principalmente por dos factores: $18.575.323 adicionales en depósitos y efectivo y la actualización del valor fiscal de una propiedad que Milei posee en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una casa de 100 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio el 31 de marzo de 2000, cuya valuación fiscal actual asciende a $38.419.071,20.

El mandatario también informó la tenencia de dos vehículos. Uno es una Mercedes Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, modelo 2015, incorporada en febrero de 2019 y valuada en $20.173.600. El otro es un Peugeot RCZ Coupé 2013, que posee desde enero de ese año y cuyo valor declarado es de $16.254.200.