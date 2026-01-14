Cuánto costará alquilar el auditorio Ángel Bustelo en este 2026

El Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) estableció nuevos aranceles para el uso de las salas del Auditorio Ángel Bustelo (Ciudad de Mendoza) y del Auditorio Raúl Vázquez (San Rafael) en momentos en los que se utilicen para actividades no académicas.

La decisión fue tomada mediante la resolución 13, publicada en el Boletín Oficial, tras un análisis de la gestión de estos espacios y con el objetivo de regularizar y transparentar los cánones por organización de eventos privados, corporativos o sociales en instalaciones clave para la actividad turística y cultural de la provincia.

Según el texto oficial, se sugirió una actualización de los aranceles para el alquiler de las salas del 30%, por lo que en la Resolución se oficializaron los cambios.

La resolución detalla los montos que deberán pagar quienes utilicen estas salas para actividades no académicas, diferenciados según el tipo de uso y la duración:

Actividades con formato auditorio (sin desarme de sala): Jornada completa: $2.305.712,50 Media jornada: $1.850.062,50

Actividades con espectáculos, recitales o cenas institucionales: Jornada completa: $2.964.000 Media jornada: $2.411.662,50

Ferias y exposiciones: Jornada completa: $2.744.787,50 Media jornada: $2.177.662,50



Auditorio “Raúl Vázquez”

Uso para eventos no académicos: Jornada completa y media jornada, con tarifas escalonadas según la capacidad —por ejemplo, para 100 o 500 personas— que van desde $786.656 (media jornada para 100 personas) hasta $1.573.312 (jornada completa para 100 personas).



Además, la norma indica que si la actividad se extiende más allá de la medianoche, se aplicará un recargo del 20% del canon, y un 50% si se supera las 3 de la mañana, lo que apunta a contemplar las demandas de eventos con horarios prolongados.

Además indicaron que la sala "se entregará al organizador/productor armada en formato auditorio, previa entrega de planimetría al Coordinador del Auditorio. Cualquier requerimiento especial, fuera del formato mencionado (entiéndanse pasarelas para desfiles, mesas para almuerzos/cenas, escenografías, etc.) quedará a cargo de quien contrata la Sala debiendo seleccionar a empresas destinadas a tales fines debidamente habilitadas, con personal asegurado y en concordancia con la Reglamentación del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep)".

La resolución del Emetur