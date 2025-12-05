Cuántas empresas competirán por el Tren de Cercanías y cuándo comienza la obra

Este viernes el Gobierno Provincial realizó la apertura de sobres de la licitación pública internacional para la construcción y operación del Tren de Cercanías, que conectará el Este provincial, en la estación de Junín, con el Gran Mendoza, al llegar a Maipú.

En total se recibieron diez ofertas formales para ejecutar una obra que ha sido considerada como "estratégica" para la integración metropolitana y en la cual los usuarios podrán conectar con el servicio del Metrotranvía.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, recordó que el presupuesto de la obra está contemplado en los U$S 150 millones. Allí se contempla la refuncionalización de 33 kilómetros de vías, la adquisición de tres triplas y la construcción de las estaciones. Se espera que en marzo podrían comenzar los trabajos, una vez esté resuelto el ganador de la licitación.

El proyecto contempla la construcción de los 33 kilómetros de vía nueva, la adquisición del material rodante y la operación integral del servicio. El recorrido comenzará en la estación General San Martín del departamento de Junín, pasará por la estación Palmira, en San Martín, y atravesará cinco estaciones (Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito) hasta finalizar en la estación General Gutiérrez.

“La frecuencia por sentido de circulación va a ser de 60 minutos”, explicó Baduí, quien además subrayó que el sistema permitirá “la posibilidad de interconectar con el sistema multimodal de transporte”.

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

El tiempo de viaje estimado entre cabeceras será de unos 30 minutos, con una velocidad comercial promedio de 68 kilómetros por hora. “Decimos que es el tiempo proyectado óptimo porque seguramente al inicio se demorará un poquito más hasta que el sistema esté totalmente ajustado”, aclaró.

La Subsecretaria también mencionó que la traza contará con cerramiento perimetral, pasos a nivel protegidos y un esquema de seguridad integral. Además, se intervendrán 27 pasos a nivel y se pondrán en valor terraplenes, puentes, alcantarillas y otras obras de arte ferroviarias existentes.

En cuanto al material rodante, se incorporarán tres triplas diésel eléctricas (DMU), compuestas por nueve formaciones en total, con una capacidad de 210 pasajeros sentados por tripla y hasta 506 personas en total. “También previendo en esas triplas que exista espacio para personas que necesitan o requieren requisitos especiales de accesibilidad, como así también transporte de bicicletas y demás”, indicó Baduí.

Estas unidades contarán con cabina de conducción en ambos extremos, algo que permitirá reducir los tiempos de maniobra en las cabeceras. “No se requiere el cambio de posición de la formación”, explicó.

Un año de obras y concesión del servicio por 15 años

La licitación está dividida en tres grandes rubros. El primero es el de "construcción, renovación y mejoramiento de la infraestructura", con un presupuesto oficial de U$S130 millones y un plazo estimado de ejecución de un año.

“Estudiamos durante más de un año y medio esta obra y creemos que en un año esto se puede realizar”, sostuvo Baduí.

Otro rubro es el de la provisión del material rodante, en el cual entre estos dos renglones llegan a los U$S 150 millones de presupuesto.

En tanto, el tercer rubro corresponde a la "operación y mantenimiento del servicio" ferroviario de pasajeros, con una concesión prevista por 15 años. “Ahí veremos en las ofertas cuál ha sido la propuesta de costo, de la estructura económico-financiera de cada una de las empresas”, explicó.