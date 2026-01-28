Cuándo vendrá Karina Milei a Mendoza y qué pasará con Javier Milei

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la visita a Mendoza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , el próximo 18 de febrero, en lo que corresponderá a la semana final de campaña electoral de las elecciones municipales en los departamentos de Luján de Cuyo, San Rafael, Maipú, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa.

Tal como había adelantado MDZ , el mandatario habló del tema este miércoles con medios de comunicación y aseguró que la hermana del presidente estará en Mendoza, pero no dijo que será en San Rafael, como se ha especulado a nivel nacional, sino que marcó que será en el Gran Mendoza.

No obstante, agregó que en el caso del presidente, Javier Milei , se espera en algún momento una nueva visita , aunque señaló que no está confirmado que vaya a estar en esta comitiva a mediados de febrero.

"Sí hay prevista una visita, no segura del presidente, pero sí de Karina Milei alrededor del 18 de febrero, y no de San Rafael, sino en general a Mendoza", marcó el gobernador.

En el caso de Javier Milei, destacó que "el presidente está saliendo a algunos lugares (ndr: como Córdoba y Mar del Plata) y tiene a Mendoza también como alternativa, pero no tenemos fecha específica", sintetizó.

Qué se vota en las elecciones del 22 de febrero

En estos departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre de 2025. Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.

De hecho, de acuerdo a la especulación de la llegada del Gobierno Nacional a San Rafael en la previa electoral, se ha dado teniendo en cuenta que algunas encuestas ven competitiva a la alianza oficialista de La Libertad Avanza-Cambia Mendoza en la comuna gobernada por el peronista Omar Félix.

Tour de la Gratitud de Javier Milei

En el caso del Presidente, se espera que visite al menos dos provincias por mes durante el año.

El primer hecho se dio en Córdoba en el Festival de Doma y Folklore en Jesús María (donde subió a cantar junto al Chaqueño Palavecino- y la segunda se dio este martes en Mar del Plata, en la "Derecha Fest", y además participó del evento teatral de su expareja Fátima Florez.

La última visita a Mendoza, tanto de Karina como de Javier Milei, se dio el 9 de octubre del 2025, también en previa electoral.

Javier Milei, en Mendoza. Javier Milei, en Mendoza. Alf Ponce Mercado/MDZ

El mandatario participó del almuerzo de las fuerzas vivas de San Rafael y hacia la tarde tuvo una breve visita a la Ciudad de Mendoza, donde participó de un caravanazo en calle Garibaldi y San Martín.