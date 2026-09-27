Cuándo estará lista la obra de la Ruta 82: avances, desvíos y montos millonarios

Las obras de renovación de la Ruta 82 (Panamericana) avanzan en su tercera y última etapa y el Gobierno adelantó que planea inaugurarla entre marzo y abril del año que viene, una fecha que coincidirá con los meses previos a las elecciones.

Los trabajos se están realizando en el tramo comprendido entre la rotonda de los boliches de Chacras (Gobernador Ortiz) hasta los caracoles de acceso al túnel de Cacheuta-Potrerillos, un recorrido de 23 kilómetros que ha tenido desvíos y habilitaciones parciales de la traza conforme avanzan las obras.

Las mejoras de la ruta, que lleva adelante la empresa Paolini Hermanos (que también realizó la etapa II), registran un 52% de avance y el ritmo de los trabajos se aceleró en las últimas semanas, según observaron habitantes de la zona consultados por MDZ Online. De hecho, hasta la zona de la "playita" de Luján de Cuyo se puede llegar utilizando la nueva traza principal, aunque las intervenciones continúan en las colectoras.

Luego de esa zona se encuentran algunos de los puntos neurálgicos de los trabajos, por lo menos hasta la zona de la Dinaf, donde se mantiene una circulación normal hasta el puente colgante.

No obstante, hay una preocupación que se mantiene entre los comerciantes que trabajan a la vera de la Ruta 82, entre quienes aparecen dueños de negocios, propietarios de cabañas y prestadores de actividades turísticas como rafting. Si bien se encuentran completamente a favor de las obras, aseguran que durante estos meses sus ventas y reservas han caído "por lo menos un 50%".

Julieta Caballero - MDZ

La duda de cuánto costará la obra

De acuerdo con la información proporcionada por Vialidad Provincial, solamente la tercera etapa representa una inversión de US$46 millones, dentro de un crédito total que se tomó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$80 millones (US$50 millones del BID y una contraparte provincial de otros US$30 millones).

Julieta Caballero - MDZ

Sin embargo, el Gobierno aún no tiene claro cuánto terminará costando toda la obra en su extensión total. De hecho, en 2024, Osvaldo Romagnoli dijo que al presupuesto de US$80 millones "se le deberá sumar un 30% más" para trabajos de expropiación y relocalización, lo que llevaría el costo por encima de los US$100 millones.

No obstante, esta semana el Gobierno indicó que en su momento fue un "supuesto" el cálculo realizado por Romagnoli y que, por el momento, el presupuesto vigente "es el oficial" de US$80 millones. "Cuando terminemos vamos a saber cuánto costó", expresaron.

Diez puentes nuevos y una renovación del puente Frasca

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó a MDZ el alcance de los trabajos y remarcó que se trata de una inversión que tendrá impacto sobre todo el corredor turístico hacia Cacheuta.

Uno de los principales componentes de la obra está relacionado con las estructuras existentes y los cursos de agua, donde se construirán en toda esta tercera etapa 10 puentes nuevos, además de 58 alcantarillas, según informó Vialidad Provincial.

Entre las obras más importantes se encuentra la construcción de un nuevo puente paralelo al histórico puente Frasca, sobre el río Mendoza, que tendrá una mayor amplitud, y donde se resguardará al puente histórico, que quedará disponible para el acceso peatonal y turístico.

Para concretar esta obra será necesario realizar una nueva fundación de la estructura, indicaron. Pero además del nuevo puente, se realizará una intervención estética sobre la estructura existente.

Cómo será la nueva Ruta 82

A diferencia de la segunda etapa, que incorporó una configuración de doble carril, en este tramo la Ruta 82 mantendrá un esquema "1+1", es decir, una vía de circulación por cada sentido. La obra contempla seis retornos y tres rotondas a lo largo del tramo.

La intervención contempla la construcción de colectoras y una nueva carpeta asfáltica hasta la zona de la Dinaf. A partir de allí, las características del camino cambian por las limitaciones existentes en el corredor, donde comienza el hormigón y se ingresa concretamente a una zona montañosa y más compleja en términos de espacios.

Julieta Caballero - MDZ

En el sector comprendido entre el puente Frasca y la cuesta del túnel de Cacheuta/Potrerillos, informaron que se realizará un "microaglomerado asfáltico", mientras que también se repararán las losas de hormigón que presenten deterioro. La obra incluye además guardarraíles, movimiento de suelos, nuevas alcantarillas, iluminación de retornos y rotondas, veredas y forestación.

También se ejecutarán trabajos sobre las redes de servicios: agua, gas, electricidad y fibra óptica.

Hasta dónde llegará la ciclovía y dos postas turísticas en el camino a Cacheuta

Uno de los componentes previstos es la construcción de una ciclovía, aunque no se extenderá durante todo el recorrido.

Desde Vialidad Provincial explicaron que la ciclovía llegará hasta la Dinaf, donde comienza el sector de hormigón. Desde ese punto hacia Cacheuta no habrá espacio suficiente para continuar con este tipo de infraestructura anexa a la ruta, lo que supone una limitación para los ciclistas que utilizan este camino durante los fines de semana y suelen llegar hasta el dique Potrerillos.

La obra también contempla más de 30 paradas de colectivos distribuidas a lo largo del tramo, con sectores en las banquinas para ascenso y descenso de pasajeros.

Zondafotos/MDZ

El proyecto incorpora además infraestructura vinculada al carácter turístico del corredor. De hecho, está prevista la construcción de dos miradores en la zona hormigonada de Cacheuta, que funcionarán como postas de observación para quienes circulen por el corredor.

Estos lugares, sobre todo los más amplios, ya son parte actual de las postales de los mendocinos, que suelen ocuparlos también los fines de semana y días festivos.

A esto se sumará la construcción de locales comerciales en Cacheuta (en la zona del puente colgante) y la intervención sobre distintos espacios vinculados a la circulación y los servicios.

Por otro lado, otro dato es que se plantarán, entre las etapas II y III, 644 árboles, que "reafirman una meta de impacto positivo y el cuidado de los recursos naturales para futuras generaciones".

La etapa III de la ruta 82

Mema recordó que el proceso comenzó en 2023, luego de la licitación de los trabajos.

El ministro destacó que Mendoza logró avanzar con una obra que consideró estratégica para el corredor turístico y vinculó el financiamiento con la recuperación de un crédito del BID que se encontraba vencido.

“Es una inversión histórica de Mendoza. Cambia el corredor turístico”, sostuvo Mema.

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Según explicó, la intervención forma parte de un proceso que comenzó con la recuperación del túnel y continuó con los distintos tramos de la Ruta 82. "En 11 años" se apunta a completar los distintos tramos de intervención, señaló el funcionario al repasar el proceso de transformación del corredor.

Las Compuertas: obras, crecimiento habitacional y preocupación de comerciantes

Además de la obra vial, el proyecto contempla intervenciones vinculadas al crecimiento urbano que se produjo en distintos sectores de la traza.

Mema señaló que se mantuvieron reuniones con vecinos de la zona y destacó particularmente el crecimiento que se produjo de manera irregular en sectores como Las Compuertas y Cacheuta.

En ese marco, la intervención incorpora colectoras, retornos, veredas y mejoras en los servicios, además de infraestructura para el transporte público.

Entre los trabajos en progreso, la nueva subcomisaría prevista en el sector de Las Compuertas ya está terminada.

Julieta Caballero - MDZ

Para los comerciantes de la zona, el impacto de las obras es uno de los principales problemas durante el período de ejecución. Si bien ven con optimismo cómo puede mejorar el corredor una vez finalizado, señalaron que en los últimos meses, a partir de los desvíos y la menor circulación vehicular, sostienen que han perdido, en promedio, "un 50% de ventas".

Desde uno de los autoservicios que se encuentra en la ruta -en la zona en obra-, Julieta sostuvo a MDZ Online que desde las vacaciones de invierno las ventas cayeron de manera fuerte. "Nos afectó muchísimo no sólo la obra, sino que lógicamente la gente ya prefiere no pasar por acá hasta que no terminen los trabajos", comentó.

La comerciante también sostuvo que una de las empresas de la zona que realiza actividades turísticas como rafting en el río Mendoza "ya no tiene trabajo todos los días de la semana, como solía ocurrir".

Julieta Caballero - MDZ

De igual forma, sostuvo que tiene "fe" de que puedan repuntar las ventas del comercio en los próximos meses y aguarda que finalicen las obras "lo antes posible".

MDZ también se comunicó con propietarios de cabañas -quienes no quisieron dar sus nombres-, quienes aseguraron que también cayeron notablemente las reservas y la demanda de turistas que llegan directamente a la zona, que optan por otras zonas como Potrerillos.