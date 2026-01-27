Crudo testimonio de la esposa del abogado argentino detenido en Venezuela: "Ahora digo secuestrado"

Virginia Rivero , esposa del abogado argentino Germán Giuliani , brindó un extenso testimonio en MDZ Radio en el que relató las circunstancias de la detención de su marido en Venezuela , denunció la falta de garantías judiciales y reclamó su “urgente liberación”, al tiempo que describió el impacto personal y familiar del caso.

Según relató, Giuliani “viajó por trabajo el 5 de abril a Venezuela ” y tenía previsto regresar a la Argentina en pocas semanas. La última comunicación entre ambos fue el 20 de mayo por la noche. “Mi marido le dijo a mi hijo: ‘Falta re poquito, ya la semana que viene estoy en casa’”, recordó. Sin embargo, días después la familia se enteró de lo ocurrido por medios de comunicación. “El viernes 23 nos enteramos por Infobae que había sido, ya no digo más detenido, ahora digo secuestrado”, afirmó.

Rivero explicó que ese mismo día fue contactada por Cancillería y describió el impacto inicial de la noticia: “Es un shock tan grande, no entendés nada”. Al día siguiente, señaló que se comunicó con ella la ministra Patricia Bullrich y que, a partir de ese momento, comenzó lo que definió como “esta pesadilla”. En ese contexto, sostuvo: “Empezamos a entender la historia de Venezuela , la verdad que no sabíamos que esto era así. Yo no sabía que había una dictadura”.

Durante los primeros meses, la familia decidió no hacer pública la situación. Rivero detalló que tenía información indirecta sobre el paradero de Giuliani y que podía hacerle llegar alimentos. No obstante, la situación cambió el 21 de diciembre de 2025, cuando fue trasladado junto a otros presos políticos. “Yo no sabía a dónde, fue terrible volver a empezar toda la pesadilla esta”, señaló.

Sobre las condiciones de detención, indicó que su marido estuvo “siete meses encerrado en una celda sin salir al aire libre” y que las acusaciones en su contra fueron cambiando. “Primero terrorismo, que estaba asociado con María Corina Machado. La segunda semana ya le cambiaron, le agregaron también que era narcotraficante. Un delirio absoluto”, expresó.

Tras el traslado, Rivero dijo que no tuvo noticias durante semanas hasta recibir una breve llamada. “El 16 de enero mi marido se comunica conmigo, me dice que está en Yare", una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado de Miranda, "tiene dos minutos para hablar”, contó. En ese contacto, aseguró, Giuliani priorizó preguntar por su familia: “Él quería saber cómo estaban mis tres hijos”.

Rivero también denunció que su esposo fue torturado durante su primera detención. “Fue una noche colgado con esposas, le pegaron con un palo y así él tuvo que firmar algo que nunca hizo”, afirmó, y agregó: “Para él, siendo abogado, es terrible”.

El reclamo al Gobierno y la espera de la familia

En relación al accionar del Gobierno argentino, sostuvo: “Desde el Gobierno me dicen que ya tienen todo listo como para traer a los argentinos, confío en ellos, sé que trabajan día y noche en esto, pero va muy lento”. A la vez, remarcó la necesidad de visibilizar el caso: “Tenemos que seguir presionando para que esto no decaiga”.

Finalmente, Rivero describió el día a día de su familia mientras espera la liberación. “Estoy todo el día con el teléfono”, dijo, y concluyó: “Sabemos que Germán va a volver, pero se va haciendo largo y no entendemos el porqué”.