El último contacto con Germán Giuliani: torturas y un desgarrador testimonio

Este miércoles se cumplen 8 meses de la detención ilegal de Germán Giuliani en Venezuela. El abogado de San Isidro había viajado al país caribeño por un contrato temporal para resolver trámites comerciales que, desgraciadamente, lo terminó encontrando secuestrado por el régimen chavista en mayo del 2025. En las últimas horas, su hermana Vanesa confirmó a MDZ que Germán pudo hacer un nuevo llamado este fin de semana a su esposa.

El último llamado La familia de Giuliani no tenía novedad alguna del secuestrado desde el 21 de diciembre, época en la que fue trasladado a Yare 2, uno de los 90 centros de detención en Venezuela donde se tiene constancia que hay presos políticos. Antes de eso, había sido retenido en el Comando Antidrogas de Caracas. Había sido llevado allí siendo acusado de encontrarse en una lancha en alta mar con la intención de reunirse con el narcotraficante serbio Antum Mrdeza. Sin embargo, según cuenta su hermana, Germán, apasionado de la navegación a vela, fue detenido en un velero, junto a otras tres personas, que ni siquiera había zarpado todavía.

Video 3 - Vanesa Giuliani Vanesa Giuliani sobre los últimos contactos con Germán Giuliani, su hermano. Video: Santiago Aulicino/MDZ Después de casi un mes de espera, el último llamado con Germán duró solo dos minutos aproximadamente. Solo su esposa pudo escucharlo. Por supuesto, el régimen chavista no da lugar de ningún modo a una videollamada o a la posibilidad de que la familia pueda recibir foto alguna del detenido. Todos los contactos hasta ahora, extremadamente breves, fueron solo telefónicos. Vanesa Giuliani dice que su hermano dijo estar bien y que habría preguntado por qué acciones está tomando el Gobierno respecto de su situación, además de expresar preocupación por cómo se encontraban sus hijos.

Las dudas sobre su situación Sin embargo, el hecho de que Germán pueda llegar a encontrarse "bien" es susceptible de dudas. En un contacto anterior que pudo mantener la familia, Giuliani dio a entender "(...) muy acotado, que le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes", según relató a este medio Vanesa Giuliani. "Primeramente tenían una ventana y después la cerraron con cemento", explica su hermana, según la información que le hicieron llegar familiares de venezolanos detenidos.

Germán estaría compartiendo lugar con otros detenidos ilegalmente en condiciones paupérrimas. No solo no tiene salidas al aire libre, sino que también el Estado no da a los detenidos las comidas necesarias, las cuales tienen que ser proporcionadas por sus familiares. Hasta antes de ser trasladado a Yare 2, Germán recibía comida por parte de la esposa de un compañero detenido. Al día de hoy, no se tiene en claro cuál es la situación en ese sentido en su nuevo paradero.