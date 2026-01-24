"Nadie se merece lo que me está pasando": se difundió el primer video de German Giuliani detenido en Venezuela

A más de 20 días de la captura de Nicolás Maduro, este sábado se difundió el primer video de German Giuliani , uno de los cinco argentinos que están detenidos de forma ilegal en Venezuela .

Las imagenes fueron trasmitidas por el programa TN Internacional, conducido por Carolina Amoroso. La periodista explicó que recibieron el material por parte de la familia de Giuliani y que fue grabado en mayo de 2025, cuando se lo detuvo.

"Mi nombre es German Dario Giuliani, soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos y a mis hijos. Espero volverlos a ver", comienza German, mientras les habla directamente a su mujer y sus hijos.

"Estoy encerrado en algún lugar en Venezuela . Hace más de una semana me tienen incomunicado. No me han dicho nada. No soy terrorista, no tampoco hablo de temas de politica ni nada que se le asemeje", continúa.

"Hago este video poque temo por mi vida, temo que no salga de esta, y quiero dejar este mensaje. Soy de Argentina, me encuentro en Venezuela , y ningún ciudadano en el mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mi. Soy abogado y cualquier ciudadano si va a mi país tiene los derechos de mi país, y yo acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren, lo que se les de la gana conmigo", enfatiza.

"Apelo a la diplomacia de Argentina, a los organismos internacionales, a que se sepa esto, no solo por mi, sino para que no le pase a otras personas", concluye.

Las declaraciones de la familia de German Giuliani

En diálogo con Caroliana Amoroso, Victoria, la esposa de German Giuliani, explicó cómo obtuvieron el video. "Las hermanas de German crearon un Instagram llamado "Justicia por Giuliani", y la gente de Venezuela comenzó a animarse a denunciar y nos compartieron este video por ahí. Es un video muy cercano a la fecha de su detención, creo que fue una semana después", comenzó Victoria.

Asimismo, la esposa del argentino detenido comentó que no pudieron seguir en comunicación con la persona de nacionalidad venezolana que les envió el video, ya que borraron la cuenta debido al terror que se vive en el país.

Actualmente, Giuliani se encuentra en un comando ubicado en Caracas, la capital de Venezuela. "German pudo comunicarse con nosotros, de vez en cuando le dejaban hacer una llamada oficial. El guardia siempre estaba allí, al lado suyo", comentó su mujer.

"En el video puedo ver su desesperación, queriendo que alguien intervenga en lo que le está pasando. Él estaba con varios presos políticos que eran periodistas y que llevaban un tiempo ahí detenidos, me imagino que le deben haber ido informando de la situación de Venezuela. Es un pedido de German medio desesperado porque estaba entendiendo lo difícil que se estaba poniendo la situación", siguió Victoria.