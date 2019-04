Cruce entre Feinmann y Duhalde: "Usted trajo al 'tuerto'"

Eduardo Feinmann conversó en su programa con el expresidente Eduardo Duhalde en su programa de A24, sobre la actualidad del país.

Durante el reportaje, el periodista, viajó hacia atrás en el tiempo y le endilgó al abogado el haber propiciado el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003

“Hasta el último día de mi vida le voy a achacar haber traído al ‘tuerto’. Usted trajo al ‘tuerto’. Usted trajo a Kirchner, no se lo voy a perdonar nunca” le dijo Feinmann a su entrevistado.

Duhalde contestó entonces: “Te cuento. Cometí el error más grande de mi vida, pero no elegir al ‘tuerto’, sino no haber elegido, como haría cualquier presidente, a uno de su equipo. Y ese error se debe a que es tan grande, tan difícil, la gobernanza que hay momento en que uno cree que se va a morir y eso me pasó a mí. Empecé con Lole (Reutemann), seguí con Felipe (Solá) y el que vos decís el ‘tuerto’ se animó y se presentó pero no para ser presidente, sino para hacerse conocer”.

“Hacía bien en presentarse, medía 4,5%. Menem tenía 28%, 29% de máxima y el segundo, sea quien sea iba a ser presidente. El indicado era Adolfo Rodríguez Saá”, recordó el exmandatario.

Llevando adelante un análisis de la realidad, manifestó que “Cristina es más parecida a Isabelita, grandes condiciones artísticas como tenía Isabel. Ella tiene una capacidad enorme en ese sentido, pero políticamente no entiende nada. Es la verdad, hemos perdidos las últimas tres elecciones”.