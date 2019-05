La presentación del libro de Cristina fue para los seguidores locales de Unidad Ciudadana la confirmación de que ella será candidata presidencial. Y está en marcha ya un operativo para conseguir que venga a Mendoza en las próximas semanas, lo que consideran que sería clave para las aspiraciones de ese sector del PJ.

Hasta se ha barajado una fecha que provocaría impacto a nivel nacional: 25 de mayo. Tienen tiempo de conseguir la visita, de todos modos, hasta comienzos de junio, ya que recién el 9 del mes que viene se definirá en las urnas quién será el/la candidata definitiva a gobernador/a del PJ: el crédito propio, Anabel Fernández Sagasti; o Alejandro Bermejo, el rival interno a vencer.

Se nota en las filas de La Cámpora algo más que expectativa. Dicen en Unidad Ciudadana que Cristina fue un factor clave a la hora de decidir en Mendoza ir a las PASO contra el peronismo orgánico. Visto de ese modo, Cristina tiene el compromiso de apoyar a su sector.

El enfrentamiento en las urnas, no obstante, no era la primera opción para nadie en el PJ. A pocos días del cierre de listas, todavía se discutía una lista de unidad, a pesar de que las negociaciones se habían trabado por los cargos legislativos.

En el cuartel de Bermejo aseguran que fueron ellos los que decidieron no seguir buscando ese acuerdo. Cuando se tomó la decisión, La Cámpora acababa de fichar en su equipo como candidato al ex intendente de Las Heras, Guillermo Amstutz, a quien Bermejo también tenía en carpeta.

Cualquiera sea la realidad, Unidad Ciudadana ahora aspira a que Cristina avale en forma concreta a los precandidatos y precandidatas de Fernández Sagasti. Consideran obvio que se producirá ese gesto.

Este viernes, en contacto con MDZ Radio, la precandidata a gobernadora fue cautelosa sobre las posibilidades de que ella venga a Mendoza. Pero dejó en claro que espera una "intervención" suya en la campaña.

Fernández Sagasti dijo también que tampoco está decidido si Cristina será o no candidata presidencial este año. Pero lo cierto es que, si optara por no competir, el elegido podría ser Axel Kicillof. Y esa visita sí está acordada: el ex ministro de Economía K vendrá a apoyar a los candidatos mendocinos de Unidad Ciudadana antes de las elecciones.

Estos movimientos terminan de dejar a la vista dos estrategias diferentes de cara a la campaña: Bermejo prescinde de las disputas nacionales del PJ, pero Fernández Sagasti no.

Por eso la figura de Cristina ya está generando algunos roces. En Unidad Ciudadana hay quienes dicen que la lista de Sumar es un engaño: tiene varios referentes kirchneristas, pero el cristinismo legítimo está en el otro bando.

Bermejo, ciertamente, refleja en forma parcial a Cristina. Tres candidatos suyos a intendentes de Gran Mendoza son kirchneristas y uno de ellos (Martín Caín, candidato para Las Heras) incluso figuró en las listas de Unidad Ciudadana en la PASO de 2017.

Pero el candidato a gobernador de Sumar no quiere decir a quién prefiere para la presidencia y no le tributa ningún gesto especial a Cristina.

Este jueves, mientras la militancia de Cristina seguía minuto a minuto su acto en la Sociedad Rural, Bermejo viajaba a San Rafael para cumplir con su propia agenda. Escuchó por radio lo que decía y hasta destacó su llamado a forjar un contrato social: “De eso venimos hablando nosotros, de consensos y acuerdos para la Mendoza del futuro”, expresó.

Pero enseguida volvió sobre una premisa más importante que el proyecto de Cristina presidenta. "Primero los mendocinos y primero Mendoza", afirmó. Y agregó: "Quien exprese una idea presidencial con una mirada generosa y federal, ahí estaremos acompañando".

El intendente de Maipú se ampara en que Cristina todavía no decide si competirá por la presidencia, aunque reconoce que las encuestas la invitan a serlo. “Es una decisión personal”, agrega. Nada más.

Por su neutralidad, también se ha visto obligado a suavizar el respaldo que en algún momento le dio a Roberto Lavagna. “Era una opción cuando se empezaba a hablar de frentes, pero tampoco se ha lanzado. Nosotros queremos ver quién tiene el mejor proyecto para Mendoza”, se limitó a decir esta semana.

Alguna protesta esbozó este viernes contra aquellos que se quieren "apropiar de los candidatos nacionales", pero no les dio mucha entidad a esos roces. No es el mejor momento para avivar un conflicto con Cristina en el centro de la escena.