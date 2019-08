Cristina Kirchner será la última en declarar en el juicio de obra pública

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz suspendió la audiencia del próximo lunes y fijó para el 9 de septiembre el inicio de las declaraciones indagatorias, en un orden en el que la actual senadora quedó en último lugar.

La audiencia del lunes próximo se suspendió porque varios abogados defensores presentaron escritos para pedir que sus clientes declaren una vez que se haya conocido una pericia que se realiza sobre cinco de las 51 obras cuestionadas y que se entregará el 4 de septiembre, explicaron fuentes judiciales.

Ante ello los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fijaron que las indagatorias inicien el 9 de septiembre a las 9.30 en los tribunales federales de Retiro y definieron un orden pero no las fechas en que será llamado al banquillo cada uno de los trece procesados.

Cristina Kirchner quedó en el puesto 13 en tanto que el primero en ser indagado el 9 de septiembre será el ex funcionario de Vialidad Héctor René Jesús Garro y en segundo lugar el ex titular del organismo Nelson Periotti.

Luego será el turno del detenido ex secretario de Obra Pública José López, de José Daruich y del primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, también preso. El detenido empresario Lázaro Báez quedó en noveno puesto y el ex ministro de Planificación en séptimo lugar.

En los últimos días las defensas informaron a los jueces quienes desean hablar en esta etapa, pero aunque su decisión sea la de negarse a declarar deben estar presentes cuando les toque para dar sus datos personales y otra información en la audiencia.

Salvo los primeros de la lista, las fechas de convocatoria a los demás se definirán con el correr de las audiencias y dependerán de la extensión de las declaraciones.

Hasta el momento siete de los acusados informaron que no harán uso de su derecho a declarar por el momento, entre ellos De Vido y López.

En cuanto a la ex presidenta, su defensor Carlos Beraldi informó que lo resolverá una vez que regrese de su viaje a Cuba.