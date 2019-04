Cristina contó que Putin le regaló la carta de San Martín que tenía en su casa

El libro de Cristina Fernández de Kirchner que se comenzó a vender hoy ya acaparó las noticias locales, pero también podría llegar a las internacionales, ya que en él la ex mandataria cuenta que el presidente ruso Vladimir Putin le regaló una carta de San Martín que había sido robada.

El portal TN.com.ar recordó que por este documento, el juez Claudio Bonadio la procesó por "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos" e inició una investigación que arribó a una primera conclusión: la carta fue robada del archivo de Vicuña Mackenna, en Chile, durante una mudanza en 1981.

Ahora Cristina intenta aclarar el hecho y así lo relata en la página 14 de su libro: "Lo de la carta de San Martín es una historia maravillosa: cuando visité Moscú, en marzo de 2015, luego del almuerzo de trabajo que nos ofreció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al retirarnos del mismo, hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores, que tenía una caja en sus manos, que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo: "Esto es para usted, presidenta". Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'. Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces… ¡Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins! ¡En la que, además, San Martín se lamenta por la ingratitud que recibieron ambos por los pueblos que liberaron! ¡Mamita! Putin, chapeau".

Sin embargo, el breve párrafo abre un nuevo interrogante: ¿Cómo obtuvo Putin el documento si las autoridades de Chile y la justicia argentina creen que tras ser robado deambuló durante años por el mercado negro?