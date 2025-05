Crisis en el corazón del PRO: en Provincia busca alianzas y en la Ciudad se redefine

El domingo 18 de mayo fue una jornada fría. El PRO porteño se movilizó hacia el búnker, su sede de San Telmo, con ánimos de derrota: no estaba peleando por el primer puesto, sino por el segundo, y se quedó con el tercero. Se dice que dentro del edificio hubo tristeza y amargura; que a los dirigentes bonaerenses se les dio luz verde para negociar con La Libertad Avanza; que la gestión local llamó a meses de reflexión; y que hubo una suerte de autocrítica de algunos candidatos: falló la gobernación, el mensaje o la pelea que dieron.

El Jefe de Gobierno Jorge Macri me solicitó que comunique las siguientes definiciones con respecto a la gestión del GCBA y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Se reorganizará el Gabinete y se ajustará la gestión en función de los siguientes ejes estratégicos: 1. Orden…

Hay quienes tuvieron una suerte de déjà vu ante esta "descortesía" del libertario: les recordó a la escena que protagonizó Cristina Fernández de Kirchner en su último acto de gobierno, cuando no participó de la entrega del poder en 2015 a Mauricio Macri, y luego no lo saludó cuando asumió como vicepresidenta en 2019.

Rocío Figueroa analizó el futuro del PRO

La candidata más joven del PRO y, posiblemente, también en ingresar a la Legislatura porteña este año es Rocío Figueroa. Su sueño era obtener este cargo desde que ingresó a la política, encantada con la gestión de Mauricio Macri como presidente. Es también de los pocos dirigentes del macrismo porteño que quiso salir a hablar tras la rotunda derrota.

"Fueron muchos años que ganamos y asimilar una derrota tiene su tiempo, su proceso. Esta elección lo que nos demanda, a todos por igual, ganes o pierdas, es escuchar con mucha humildad. Por un lado, hay que prestar atención a la participación: suele votar el 75% del padrón, esta vez fue el 50%, se cayó un 25% de la participación real. Es un tema que me preocupa", manifestó la reciente electa legisladora.

Silvia Lospennato fue la cara de la derrota del PRO. Foto: MDZ/Victoria Urruspuru El PRO fue la tercera fuerza más votada, con el 15,9% de los votos. Foto: MDZ/Victoria Urruspuru

Lo segundo que reconoció es que, como oficialismo en la ciudad que los vio nacer, se deben implementar nuevos cambios con humildad. "Nos exige profundizar todo lo que venimos haciendo: reforzar operativos de seguridad para que haya más orden, intensificar los operativos de limpieza para que las veredas brillen. Aumentar la capacidad de respuesta de paradores y centros de atención, hoy tenemos 47 centros para gente en situación de calle, y mucha gente viene de Provincia para dormir en la Ciudad. Por otro lado, lo que tenemos que definir es nuestra línea política", señaló Figueroa.

Para algunos fue la gestión lo que falló, para otros los candidatos, también se especula con que no ayudó el desdoblarse de las elecciones nacionales. Pero ella cree que el principal desacierto estuvo en el mensaje que el partido no pudo hacer llegar a sus ciudadanos.

Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli Foto: Nicolás Palermo/MDZ Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli Foto: Nicolás Palermo/MDZ

"El PRO creo que es muy coherente ideológicamente, siempre estuvo en el mismo lugar, siempre militamos los mismos temas. Ficha Limpia es un caso muy particular, tomó mucha relevancia ahora pero es algo que venimos militando hace 8 o 9 años, siempre fuimos el antipopulismo más republicano. Pero me parece que la ciudadanía está posicionada en extremos, y nosotros tenemos que reforzar nuestra nitidez en el mensaje político, creo que eso explica lo que pasó el 18 de mayo", reflexionó.

Un ex militante del PRO que trabajó para el partido en la Ciudad y Provincia durante años habló de una estrategia de campaña "tibia". "El PRO no es así, siempre que hay una elección es a todo o nada, es más sangriento, dan la pelea hasta a morir, incluso si se dan por perdidos. Desde el 2023 que no se la juegan más y todavía tienen para dar mucho", fueron sus palabras.

Figueroa tras la derrota del PRO: "Una elección no nos define"

Figueroa coincide en que el espacio tiene aún recorrido: "En lo personal, es el partido que tiene los dirigentes más profesionales de todos. De hecho, los mejores funcionarios del Gobierno nacional vienen del PRO, tenemos dos gobernadores que para mí están haciendo cosas muy buenas en sus provincias, que son Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Nacho Torres en Chubut. Tenemos intendentes muy buenos, como Marcelo Matzkin en Zárate, Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Parecemos fatalistas cuando hablamos de elecciones, pero una elección no te define. No es que morís porque perdiste una elección, todo lo contrario".

A eso se le sumó todos los frentes que el macrismo cosechó en su territorio: con un Juntos por el Cambio totalmente roto, Horacio Rodríguez Larreta sacándole electorado con su propia candidatura, la UCR por su lado con Lula Levy, la Coalición Cívica con Paula Oliveto por el otro, y la fuerza libertaria con Manuel Adorni que fue la más votada.

Pero, incluso con este panorama, Figueroa destacó que haya sido una elegida en la lista encabezada por Silvia Lospennato: "Que hayan elegido ponerme a mí en uno de los lugares más altos de la lista, que no me conoce nadie, también habla de la intención de renovación del partido. Eso me parece que es importante, mirar para adelante, creo que en algún momento hay que dar esa discusión".

PRO y LLA: los acuerdos en Provincia de Buenos Aires

"Rochu", como le dicen sus cercanos, se mantiene fiel a las decisiones de Cristian Ritondo, siendo este uno de sus referentes. Se rumorea que tras la derrota del macrismo en la Ciudad, Mauricio Macri le dio luz verde y libre albedrío al diputado nacional para que avance en los acuerdos y partió rumbo a Europa y Medio Oriente con su familia.

Es así como el lunes 26 de mayo, pasadas las 14, se los vio a Cristian y a Diego Santilli ingresar sonrientes a la Casa Rosada por la galería de los bustos presidenciales. Se iban a reunir con Karina Milei y su principal armador bonaerense, Sebastián Pareja. Su misión: llegar a un acuerdo para derribar al kirchnerismo de Axel Kicillof.

La principal posibilidad es que, de cara a las elecciones locales de septiembre, exista un frente común entre ambos bandos. No obstante, para las nacionales del 26 de octubre, el oficialismo buscará mantener el sello violeta a toda costa, sumando algunos nombres del macrismo. El sueño ideal del libertarismo, en realidad, sería que el color amarillo no figure en ninguno de los dos comicios y es por esto que las negociaciones aún no terminaron de definir.

Rocío Figueroa y Cristian Ritondo.jpg Rocío Figueroa y Cristian Ritondo Instagram / @rochufigueroa

Un cercano al macrismo consideró que todo ello dependerá "de la firmeza de sus negociadores", y dijo que "las señales que dio Mauricio no ayudan en nada a las negociación”. “Espero que no nos terminen negociando por una banca”, aseveró.

Después de la reunión en la Rosada, el diputado nacional se congregó en la sede del PRO que descansa en San Telmo con los intendentes bonaerenses del partido. “Una de las prioridades que nos pusimos con La Libertad Avanza es tener el mejor de los entendimientos en los lugares donde gobernamos. Nadie se va a teñir de violeta”, fue lo que remarcó a la prensa ni bien concluyó la reunión.

Hay una grieta entre quienes están en desacuerdo con esta alianza, debido a que el espacio macrista "perdería su esencia", y los que creen que es esencial para lograr el objetivo clave: desterrar al kirchnerismo. Figueroa ve con buenos ojos estas negociaciones: "Yo estoy bastante de acuerdo. El presente de la Argentina, tan complejo, nos demanda mucha madurez y mucho profesionalismo. Ir a dividir la oferta de nuestro electorado, que está todo al centro y a la derecha, por una cuestión más ego o más pelea personal, no tiene mucho sentido".

"Guillermo Dietrich, quien fue ministro de Transporte a nivel nacional, hizo una entrevista muy interesante, y lo voy a citar porque me gustó mucho lo que dijo, y es que cuando ellos ingresaron a la política, venían del sector privado. Ingresaron por un para qué, y hoy ese para qué no lo estamos llevando nosotros, nos encantaría pero no lo hacemos, lo hace otra persona y quedarte afuera o de la vereda del frente porque solo vos quisieras llevarlo, no tiene mucho sentido. Acá lo que importa es que la política y la transformación de la Argentina sea por y para la gente", añadió.

Gran parte de su infancia -casi toda- estuvo marcada por las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta dejó su último mandato al frente del Ejecutivo con déficit oficial, pobreza, inflación acumulada y bajas reservas del Banco Central, lo que se volvió a ver tras la gestión de Alberto Fernández, según recordó. "¿Qué pasa si en 2027, por dividir nuestra oferta, vuelve a ganar el kirchnerismo? Es volver para atrás. No quiero perder la oportunidad de que hayan vuelto los créditos hipotecarios, de que la inflación esté baja", manifestó.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato cierran una cruda campaña en la Ciudad. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ Mauricio Macri y Silvia Lospennato al cierre de la cruda campaña en la Ciudad. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Según su análisis, lo ideal es dejar los egos de lado y acompañar a la fuerza que hoy representa el cambio. "Además, el PRO tiene una conducta coalicionista, estuvimos muchos cambios siendo parte de una coalición: Juntos por el Cambio, y de hecho a esa coalición la hemos liderado mucho tiempo. Pero no por eso el radicalismo o la Coalición Cívica ni ninguno perdió su identidad. Esta es una oportunidad que tiene la Argentina de estabilizarse, eso es lo que hay que hablar. Esta es mi lectura, sin datos, y es que la gente no vota un color una marca, sino candidatos", opinó la joven dirigente.

Desde su lugar como legisladora, además, anticipó que en el primer año pondrá mayor énfasis en el proyecto de Vivienda Joven, que son créditos hipotecarios con tasa preferencial 3,5% + UVA para jóvenes hasta 35 años. También se enfocará en empujar a las PyMEs de la Ciudad.

Los funcionarios cercanos al gobernador Axel Kicillof creen que la elección provincial es ganable, aún. Pero el resto de los analistas ponen toda su fe en la alianza macrista-libertaria, que incluso podría incluir al radicalismo. Suponen que, de seguir mostrándose unidos y escondiendo las fisuras internas, podrían vencer en el bastión azul.