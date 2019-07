Varios legisladores del oficialismo tienen al tema de los accidentes de tránsito que se producen por conductores en estado de ebriedad como prioridad en sus agendas, y lo mismo sucede con el Ejecutivo provincial.

Pero, mientras algunos pretenden la tolerancia cero al consumo de alcohol para quien vaya al volante, desde el gobierno se ha descartado este cambio. La próxima semana se concretará una presentación en la Legislatura, y a ella se refirió en MDZ Radio el senador Diego Costarelli, en el programa "After Office".

“Hay tres puntos que estamos debatiendo: en primer lugar, el incremento de las multas. En segundo lugar, la inhabilitación de manejo. En tercer lugar, los días de arresto que le pueden caber al infractor. Estamos estudiando si lo hacemos a través de una modificación a la ley de tránsito o al código de faltas”, explicó el legislador provincial.

“Puedo precisar, sí, el hecho de que no vamos a plantear la tolerancia cero porque creemos que no es la decisión que puede resolver el problema”, explicó Costarelli. “Pensamos que es un detalle: el centro de la solución tiene que ver con hacer cultura y empezar a concientizar a la gente de que no debe manejar en estado de ebriedad. El endurecimiento de penas y el incremento de días de arresto que estamos evaluando son fuertes decisiones”.

“Si aplicamos la tolerancia cero estaríamos haciéndole un daño a nuestra industria madre, sin tener un detalle preciso, por ejemplo, del tipo de bebida alcohólica que ha consumido la persona que iba al volante y provocó el accidente”, consideró el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio.

Costarelli precisó también que están estudiando el tema de la aplicación de penalizaciones tomando diferentes rangos etarios; ya que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que sobre la franja de personas que tienen entre 18 y 24 años podría considerarse que el alcohol en sangre permitido debería ser de 0,2 y no de 0,5 gramos por litro.