Costarelli anticipó que el plan de urbanización del Hipódromo será "100% privado"

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , dio detalles sobre el máster plan elaborado por el municipio para urbanizar los terrenos del Hipódromo de Mendoza. Aseguró que la inversión para transformar una de las zonas más atractivas para desarrollos inmobiliarios en el Gran Mendoza tendrá una inversión 100% privada. Sin embargo, remarcó que se trata de una iniciativa que todavía no avanza y advirtió que el primer paso para concretarse es acordar con la provincia y con la “familia del turf” el traslado de la actividad hípica a otro departamento.

“Tengo los ojos puestos ahí como intendente porque es uno de los terrenos más valiosos que hoy le quedan a la provincia de Mendoza. Es un proyecto que excede a Godoy Cruz. Esos terrenos, por la ubicación estratégica y por los accesos que tiene, han quedado en un lugar super atractivo para la inversión privada”, manifestó este miércoles el intendente Costarelli entrevistado en el programa “Digamos Todo” , de MDZ Radio 105.5 FM .

Meses atrás el jefe comunal había expresado la intención de la comuna de avanzar con un plan maestro de urbanización de las 40 hectáreas donde está asentado desde hace décadas el Hipódromo de Mendoza.

Esa medida generó una fuerte resistencia de parte de la denominada “familia del turf” que integran las personas dedicadas a la actividad hípica, quienes ponían en duda el futuro de sus fuentes de trabajo ante un eventual cierre del Hipódromo.

Sin embargo, el intendente enfatizó en que el plan proyectado para esta zona urbana no va en detrimento de la actividad del turf.

Una urbanización 100% privada

Costarelli explicó que desde el municipio se elaboró un proyecto de organización de la zona teniendo en cuenta el desarrollo inmobiliario y la planificación de calles y espacios verdes.

“Nosotros hemos desarrollado un máster plan con urbanistas para desarrollar un lugar que tenga proyectos inmobiliarios y una zona de servicios”, detalló el jefe comunal.

Asimismo, aseguró que “ese lugar tendría una inversión privada del 100%. Lo estamos pensando y viendo los formatos para que así sea”.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Tenemos un proyecto que hemos hecho y en su momento hablaremos con la provincia. El paso uno será trasladar, de común acuerdo, a toda la actividad del turf a otro departamento”, planteó el intendente.

Una medida en stand by

En este sentido, el jefe comunal enfatizó que el plan de urbanización “no es en detrimento de la familia del turf ni de la actividad del turf”. “Esa actividad deberá ser trasladada cuando la provincia y el municipio tomen una decisión de poder desarrollar efectivamente esas inversiones”, expresó.

“Lo primero es cuidar a esa actividad del turf, por la historia que tiene y por lo que significa y representa para la historia de Godoy Cruz”, manifestó Costarelli.

Aclaró que esos terrenos son de la provincia y que la decisión de avanzar en una intervención se deben realizar de forma conjunta entre el Gobierno provincial y la comuna.

Respecto de la posibilidad de trasladar el hipódromo a otro municipio, reconoció que hay interés de otros jefes comunales. “Hay dos departamentos que se han mostrado interesadas. El primero de ellos fue Junín y San Carlos también tiene terrenos disponibles. Quizá sea una actividad que funcione mucho mejor en esos departamentos que en el centro o el corazón del Gran Mendoza”, subrayó.