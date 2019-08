Cornejo volvió a pedir el voto para Macri y advirtió: "Es blanco o negro"

Durante la visita a una empresa de fabricación de etiquetas en Guaymallén, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a pedir el voto para el presidente Mauricio Macri y apoyo para su candidatura a diputado nacional en las elecciones PASO que se celebrarán el próximo domingo en todo el país.

El mandatario advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que podría provocar un triunfo del Frente de Todos en los comicios del próximo domingo. "Un triunfo de Cristina tendrá efectos negativos en la economía y podría alterar la inflación. Aliento a los mendocinos a votar por el presidente Macri con la boleta Cambia Mendoza", aseguró el gobernador.

No es la primera vez que Cornejo sale a pedir públicamente que los mendocinos apoyen la reelección de Macri. Ya lo había hecho la semana pasada durante sus visitas a San Rafael y La Paz.

"Hoy es blanco o negro, un modelo de país abierto al mundo o un modelo cerrado que no cree en la generación de riquezas", señaló Cornejo, y agregó: "Eso no quiere decir que no tengamos diferencias de cómo se han manejado los temas económicos y podamos discutir con el presidente".

Cornejo reconoció que se cometieron errores, pero advirtió que "el modelo del kirchnerismo es Venezuela”.

Por último, en cuanto a su rol como legislador nacional, el gobernador anticipó que trabajará para "defender a Mendoza, independientemente de la coalición política que gobierne”.