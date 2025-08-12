Cornejo tiene vía libre para tomar deuda por US$ 160 millones: en qué se invertirá

El Senado provincial dio sanción final este martes al proyecto de ley impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo solicitando autorización para tomar deuda por 160 millones de dólares. El endeudamiento se destinará a la transformación digital del sistema de salud y educativo a través del desarrollo de programas específicos para estas áreas.

La iniciativa plantea una inversión de 85 millones de dólares en el sistema de salud en un plan de transformación digital, invirtiendo en infraestructura tecnológica, sistemas digitales interoperables y capacitación del personal. A su vez, 75 millones de dólares se destinarán al programa Edutec y un plan estratégico de alfabetización y aprendizaje de matemáticas.

Semanas atrás la solicitud había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados y este martes el Senado confirmó la autorización a través de una contundente votación, que superó ampliamente los dos tercios que exige la Constitución provincial para acceder al crédito.

El proyecto resultó aprobado por 33 votos afirmativos contra solamente 3 negativos. Rechazaron la propuesta los senadores kirchneristas Félix González y Helio Perviú y el legislador Dugar Chappel, del Partido Verde.

De esta manera, el Gobierno provincial tiene vía libre para gestionar el endeudamiento por 160 millones de dólares. El objetivo del Ejecutivo es que el crédito se gestione con organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), aprovechando tasas preferenciales y plazos extendidos.

Votación Senado, expedientes

Millonaria inversión en salud y educación

El proyecto contempla una inversión de hasta 85 millones de dólares para ejecutar el plan estratégico “Transformación Digital del Sistema de Salud de Mendoza: Impulso y Extensión para Lograr Impacto”.

Estos recursos se destinarán a tres pilares fundamentales: infraestructura tecnológica, sistemas digitales interoperables y capacitación del personal.

La propuesta también contempla la implementación de historias clínicas electrónicas únicas, la expansión de la telesalud para llegar a zonas alejadas y la digitalización de procesos administrativos.

Las licitaciones para equipamiento y software comenzarán antes de fin de año, con el objetivo de completar las primeras etapas en 2026. Mientras tanto, el Gobierno provincial reforzará las redes de conectividad en hospitales y avanzará con la capacitación del personal. “Estamos construyendo la salud del futuro, hoy”, resaltaron las autoridades sanitarias.

Por otra parte, la inversión en el sistema educativo será de 75 millones de dólares que se destinarán al desarrollo del programa Edutec y el nuevo Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM).

A su vez, el proyecto de ley del Gobierno da marco al programa Edutec-Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas propone consolidar una estrategia integral orientada a la mejora de los aprendizajes mediante el uso de tecnología, plataformas digitales y formación docente continua.

Los detalles del plan

En materia de salud la inversión se destinará a los siguientes aspectos:

Infraestructura tecnológica: finalización del cableado estructurado en hospitales y centros de salud, adquisición de equipamiento informático y modernización de redes.

Telesalud y atención remota: consolidación de plataformas de atención a distancia, particularmente para zonas alejadas o de difícil acceso.

Ciberseguridad: fortalecimiento de protocolos, protección de datos sensibles y seguridad de los sistemas digitales de salud.

Capacitación del personal: formación específica para equipos médicos, técnicos y administrativos en el uso y administración de las nuevas herramientas digitales.

Tableros de gestión: desarrollo de sistemas de monitoreo, análisis y toma de decisiones basados en datos en tiempo real.

Sistemas informáticos: desarrollo e implementación de herramientas para la historia clínica electrónica, sistemas de laboratorio, imágenes, gestión de medicamentos, turnos digitales, prescripción electrónica y administración de recursos humanos.

Interoperabilidad: integración de todos los subsistemas de información para mejorar la gestión, trazabilidad y seguimiento de la atención sanitaria.

Respecto a los proyectos educativos, la inversión estará destinada a estos temas: