Cornejo inyectó US$ 5 millones extra para la ejecución de una esperada obra en el Sur

El gobernador Alfredo Cornejo oficializó una ampliación en la asignación de fondos de casi 5 millones de dólares para el proyecto de ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador General Alvear . Se trata de una obra clave para el sur que se financia con los fondos del resarcimiento por la promoción industrial y que recibió una inyección extra de dinero para su ejecución.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la aprobación de una adenda al convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y Aguas Mendocinas (Aysam) con el objetivo de ampliar la asignación de fondos en U$S 4.986.893 para que la empresa estatal los aplique exclusivamente a la ejecución del proyecto de ampliación y refuncionalización establecimiento depurador General Alvear.

En octubre del 2024 el Gobierno había asignado a Aysam la suma de US$ 9.238.025,78 para ser aplicados exclusivamente a la ejecución de la obra que consiste en aumentar la capacidad de tratamiento de la planta de General Alvear en aproximadamente un 80%, permitiendo así la incorporación de Alvear Oeste y mejorar la calidad del líquido tratado.

Aysam adjudicó el proyecto a la empresa Stornini SA por la suma de $10.885.369.906,86, con el IVA incluido.

El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de General Alvear, Alejandro "Jany" Molero, y la vicegobernadora Hebe Casado.

No obstante, según consta en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, como consecuencia de la adjudicación el presupuesto total de la obra se estableció en $ 16.358.656.724,09.

En base a la diferencia entre el monto asignado y el presupuesto total del proyecto, el Gobierno provincial consideró necesario acordar mediante una adenda un aumento en la asignación de fondos a Aysam en US$ 4.986.893 para ejecutar la obra.

Una obra clave para el Sur

El proyecto de ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador de General Alvear va a ampliar la capacidad de tratamiento de la actual planta depuradora beneficiando a más de 26.000 habitantes para la próxima década.

La obra consiste en aumentar la capacidad de tratamiento en aproximadamente 80%, permitiendo así la incorporación de Alvear Oeste y mejorando la calidad del líquido tratado.

Con la ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador, se podrán tratar 7.084,8 m3/día (82 litros/segundo).