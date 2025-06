Coparticipación: el Gobierno prepara una contraoferta para desactivar la ofensiva de los gobernadores

Para el Gobierno, el proyecto fue interpretado como una amenaza de improbable cumplimiento, destinada a ejercer presión en medio de las negociaciones con el Gobierno, sin embargo también representa un peligro latente.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.jpg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó la negativa del Gobierno frente al proyecto de los gobernadores.

Una amenaza latente

Con amplias minorías en el Congreso, los legisladores que responden a los poderes provinciales han sido la llave de La Libertad Avanza para destrabar algunos proyectos clave y frenar los asaltos de la oposición en defensa del superávit fiscal del Ejecutivo. Este episodio podría significar una ruptura que ponga en evidencia la fragilidad del control de la gestión de Javier Milei sobre el Palacio Legislativo.

Para seguir avanzando en la medida, varios gobernadores de distinto arco político participaron de una videollamada este viernes junto con senadores de Unión por la Patria, el PRO y la UCR, entre otros, una muestra de lo que podría ser ese frente unificado opositor que podría generar unos cuantos dolores de cabeza para los estrategas de la Casa Rosada.

Nuevo encuentro en el CFI

En ese marco, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el as del Ministerio de Economía en materia de presupuesto público, se reunirá nuevamente este martes por la mañana en el CFI junto con los ministros de Economía de las provincias para llevar una nueva contraoferta. El contenido de la propuesta aún no se conoce, pero desde la cartera que conduce Luis Caputo anticiparon que habrá un comunicado oficial luego del encuentro.

Desde las provincias insisten con que el proyecto de los gobernadores no afecta el superávit fiscal del Gobierno, ya que son fondos con asignaciones específicas que simplemente no fueron ejecutados. En diálogo con MDZ, cerca de uno de los gobernadores que participó de las conversaciones con el Ejecutivo, especularon que el Gobierno "ya debe haber gastado los fondos que se apropió unilateralmente", y enfatizaron que los recursos retenidos desde el comienzo de la gestión que corresponden a los distritos totalizan los 2 billones de pesos.

Carlos Guberman en la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Foto: Diputados Carlos Guberman, el enviado del Gobierno a negociar con las provincias por la coparticipación. Diputados

Discusión por los fondos

Desde el Ministerio de Economía enfatizaron que "los ATN están en niveles récord, por encima de cualquier época kirchnerista", sin embargo, datos de la propia cartera revelan que en lo que va del año el Ejecutivo solo ejecutó el 25,7% de los $365.062 millones recaudados por ese fondo, mientras que en 2024 apenas repartió el 7%.

En paralelo, respecto a la posibilidad de distribuir los fondos del Impuesto para Combustibles previsto para obras viales, desde el Gobierno plantearon que las provincias podrían quedarse con esos recursos si se hicieran cargo de las rutas que están en manos de Nación. "No podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas", aseguraron.

Además, en Economía también meten presión y enfatizaron que "si los gobernadores si los gobernadores quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, ya que eso implica más recursos para las provincias" por el mayor ingreso de IVA e Ingresos Brutos.

Probablemente esos puntos estén sobre la mesa cuando Guberman se siente con los enviados de las provincias para dirimir una negociación que determinará la calidad de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Mientras tanto, las advertencias fueron presentadas. "El presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, había advertido el tucumano Osvaldo Jaldo. No es el único que piensa lo mismo.