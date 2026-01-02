Contratación millonaria: qué empresa se encargará del servicio informático del Gobierno

Mendoza oficializó la contratación de un servicio clave para el sistema informático del Gobierno provincial . Se trata de un backup para el Datacenter de la Dirección de Informática. El Ejecutivo pagará 1,8 millones de dólares por el servicio por los próximos tres años.

Luego de un llamado a licitación pública para la contratación de una solución integral de Backup para el Datacenter de la Dirección de Informática, el Gobierno de Mendoza adjudicó la contratación, a través del Decreto Nº 2930, a la firma CEDI Consulting SRL , una empresa de software radicada en Córdoba que ya venía brindando el servicio en la provincia.

En el marco de este proceso, el Gobierno desestimó una oferta de INFOCUYO SA y también rechazó una propuesta de base de CEDI Consulting SRL , para terminar adjudicando una oferta alternativa de esta última empresa.

En total se destinarán US$ 1.831.745, equivalentes a la suma de $ 2.513.154.140, calculado al tipo de cambio del dólar en el Banco Nación al día 1 de septiembre de 2025, a razón de $1.372 por dólar.

La contratación contempla la suscripción de licenciamiento de Software integral de Backup por 3 años y equipamiento de cómputo necesario para correr la solución de Software de Backup y un equipo de almacenamiento principal cuyo propósito es resguardo del Backup, por la suma de U$S 1.165.078,53.

Asimismo, también se contrató el servicio de soporte, mantenimiento y garantía para software de Nube Privada: Canonical charmed openstack y Ubuntu pro junto a los servicios de operación Canocinal managed openstack, para 34 nodos productivos y 4 nodos infraestructura hasta el 31/12/2026, por la suma de U$S 666.666,47.

El decreto del Gobierno establece que la contratación se abonará en tres pagos. La primera cuota al inicio del primer periodo de 12 meses, con un desembolso de U$S 95.085,36 para el primer servicio y otro de U$S 666.666,47 para el segundo, además de la entrega del equipamiento previsto por U$S 879.822,45.

La segunda cuota será al inicio de los servicios previstos en el segundo año, por U$S 95.085,36.

Mientras que la tercera cuota se abonará al inicio de los servicios previstos en el tercer año por otro monto de U$S 95.085,36.