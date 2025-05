¿Consejo o súplica? Luis Caputo instó a los comerciantes a "facturar en dólares"

Para respaldar su pedido, sostuvo que "no solo no estamos emitiendo pesos, sino que los estamos sustrayendo pesos porque cada vez que tenemos superávit fiscal sacamos pesos de la cancha".

"Esto es lo que el Presidente llama la dolarización endógena. No estamos emitiendo pesos, van a salir los dólares del colchón. Cada vez hay más dólares y la cantidad de pesos no crece, entonces el valor relativo de los pesos es cada vez más bajo", aseveró Caputo.

Luis "Toto" Caputo habló frente a empresarios

Luis Caputo negó la posibilidad de que haya un “cimbronazo” cambiario

El titular de la cartera económica también apuntó contra las amenazas de crisis cambiarias: "No puede haber ningún cimbronazo cambiario como algunos esperaban, esta diferencia entre dólares y pesos les da la pauta", aseguró.

Según Caputo, la negativa se debe a que “este modelo está desarrollado para que eso no pase”, porque “ahora hay pocos pesos que están respaldados”. Incluso, apostó: “podríamos ir a una convertibilidad por debajo de mil”.

"Cuando tenes abundancia de pesos sin respaldar, el peso es lo que se deprecia", agregó Caputo, y lo vinculó con las causas de la inflación: "Esto lleva a la confusión de que la inflación la genera la suba del dólar y no es así, se genera por el exceso de pesos que hace que el dólar suba y los precios suban. Es porque se deprecia el peso contra todo. Ahora no se imprimen pesos, entonces no se produce ni se va a producir esto", sentenció.