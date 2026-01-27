Congresistas de EE.UU. recorren Vaca Muerta tras una escala polémica en Tierra del Fuego

Un avión militar de EE.UU. que trasladaba a una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, aterrizó este martes en la provincia de Neuquén tras una escala previa en Tierra del Fuego .

El arribo cobró relevancia porque se produjo de manera sorpresiva, pocos días después de que el Gobierno nacional decidiera intervenir el puerto de Ushuaia, una coincidencia que generó críticas desde sectores del kirchnerismo.

En paralelo, durante la misma jornada llegó a la Argentina una segunda comitiva proveniente de Estados Unidos, que aterrizó en Aeroparque pasado el mediodía. La visita se dio en un contexto de fuerte acercamiento diplomático entre Buenos Aires y Washington, reforzado por los elogios del presidente Javier Milei hacia la gestión de Donald Trump y por el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior estadounidense.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, esta segunda delegación está integrada por legisladores del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y es encabezada por el congresista Tim Walberg. Desde la representación diplomática indicaron que la agenda incluye encuentros con funcionarios nacionales y otros actores relevantes para conocer las políticas argentinas en materia educativa y de formación laboral, además de abordar temas vinculados a la capacitación en ciberseguridad y los marcos regulatorios para la inteligencia artificial.

Antes de las 14, portales especializados en seguimiento aéreo reportaron el arribo a Aeroparque de un nuevo avión Clipper de la Fuerza Aérea estadounidense, procedente de Lima. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, ese vuelo coincidió con el horario previsto para el aterrizaje de la delegación del área educativa, lo que reforzó las versiones sobre la simultaneidad de ambas visitas.

Recién entrada la tarde, la Cancillería argentina rompió el silencio oficial. El vicecanciller Pablo Quirno confirmó la presencia de la delegación legislativa y celebró el interés internacional por el programa del Gobierno. “Dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos, celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”, señaló en su cuenta de X. Al mismo tiempo, justificó la falta de anuncios previos y aseguró que las autoridades correspondientes estaban debidamente notificadas.

Mientras tanto, la comitiva del Comité de Energía y Comercio desarrolló actividades en Neuquén. De acuerdo con información oficial de la embajada, los congresistas tenían previstas reuniones con funcionarios y actores clave para abordar cuestiones vinculadas a la gestión ambiental, la tramitación de permisos mineros, el tratamiento de residuos, el procesamiento de minerales críticos y la seguridad sanitaria.

Según pudo confirmar La Nación, uno de los puntos centrales de la agenda fue una visita a Vaca Muerta, donde recorrieron el yacimiento de Loma Campana, operado por YPF, tras un traslado terrestre desde el aeropuerto neuquino.