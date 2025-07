Congelados por Milei: el impacto de eliminar la Ley de Zonas Frías

La Ley de Zonas Frías no es un “subsidio al consumo”, como repiten desde Casa Rosada. Es una herramienta de equidad. No todos consumimos la misma cantidad de gas: en las provincias frías, encender la calefacción no es un lujo, es una necesidad vital. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener 21 grados en las habitaciones principales del hogar y 18 grados en las demás. Sin calefacción, la salud se deteriora. Dormir con temperaturas extremas no es solo incómodo: es peligroso. Provoca enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso la muerte.