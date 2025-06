Audiencias públicas: la esencia por encima de la escena

Las audiencias públicas son muy importantes para que la gente participe y para que las decisiones se tomen de forma clara. No son solo un paso más; su verdadera esencia está en la transparencia, en que la gente comparta lo que sabe y en construir conocimiento entre todos . Sin embargo, en ocasiones, su verdadero propósito puede verse eclipsado por dinámicas que buscan más el impacto mediático que el debate sustantivo

Además, es un momento diseñado para que haya un diálogo basado en la razón y la lógica . Las ideas se presentan, se discuten o se completan para entender mejor el problema y lo que podría pasar. Como es un evento público, que hoy la tecnología permite transmitir y grabar, garantiza que todos puedan ver cómo se discute el tema . Esto permite que la ciudadanía siga de cerca cómo se plantean los diferentes puntos de vista. Y si bien las conclusiones de una audiencia pública no siempre son vinculantes, el haber pasado por este proceso de diálogo entrega una mayor legitimidad a las decisiones finales.

Pero es clave entender que estas acciones, por más molestas que sean, no deben ni pueden cambiar lo que la audiencia es en su esencia : un espacio para analizar y discutir con datos. Lo que realmente vale en una audiencia pública es la fuerza de los argumentos . Lo que cuenta son los datos presentados, los estudios compartidos y las objeciones o propuestas que tienen un buen fundamento, no qué tan fuerte se grite.

También es fundamental la honestidad del proceso. Quienes organizan y dirigen la audiencia tienen la responsabilidad de asegurar que, a pesar de las presiones de afuera, el debate se mantenga centrado en el tema principal. Tener reglas claras y un moderador imparcial son la clave para que la información importante se pueda presentar y quede bien registrada.

Participación virtual: suma y no resta a la esencia del debate

En este contexto, es fundamental no menospreciar la participación virtual. Aunque para algunos grupos pueda parecer que el formato en línea disminuye el impacto escénico deseado, al imposibilitar una protesta física masiva, su valor para la verdadera esencia de la audiencia es innegable.

De hecho, quejarse por no poder participar en persona no se justifica si existen muchas maneras de hacerlo de forma virtual. Los aportes que se hacen a distancia pueden tener la misma calidad y estar llenos de buenos argumentos. Buscar la presencialidad solo para generar un gran impacto escénico no es un argumento razonable para ignorar lo valioso que puede ser un debate online.

La participación virtual hace que más gente pueda sumarse, permitiendo que personas de distintas zonas, con problemas para moverse o con horarios complicados puedan aportar al debate. Además, ayuda a que todo sea más claro, con transmisiones en vivo y registros que quedan guardados, y hace que la información llegue a un público mucho más amplio que solo a los presentes en una sala.

Mientras la protesta física busca una reacción inmediata, la esencia de la audiencia pública, sea en persona o por internet, se nutre de la calidad de lo que se aporta y de que se tome en cuenta cada argumento.