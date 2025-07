"Está muy nervioso", la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, contó dónde estaría su marido

A su vez, comentó que "Nahuel aún no tiene una causa penal abierta en Venezuela, no ha sido ni siquiera presentado ante ningún tribunal. No hay nada que indique que fue imputado". Esta falta de formalidad legal es la raíz de su calvario. "Al no tener ni siquiera un expediente no nos da la oportunidad de que pueda acceder a una defensa privada y tampoco se tiene una orden de reclusión. Así que, oficialmente, nosotros no sabemos en dónde está Nahuel más allá que tengo la información de que está en la cárcel del Rodeo 1", detalló.