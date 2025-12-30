Confirmaron que el protocolo antipiquetes seguirá vigente tras la apelación del Gobierno

Así lo dio a conocer la exministra Patricia Bullrich, ya que la Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno.

Luego de que un juez cercano a La Cámpora declarara la nulidad del protocolo antipiquetes, el Gobierno apeló la medida. Ahora, la Justicia le concedió el recurso al Estado, y podrá aplicarlo en caso de ser necesario.

Quien lo confirmó fue Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad informó que "la Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete NO se suspende". "El protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", sentenció.

El magistrado, entre sus argumentos, señaló que el Gobierno se arrogó facultades propias del Congreso para implementar la norma que, entre otros puntos, habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir sin orden judicial ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte.