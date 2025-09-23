Confirmado: este miércoles se reunirán Javier Milei y la titular del FMI tras el apoyo de Donald Trump

Tras la bilateral entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le brindó su "apoyo", se confirmó cuándo será la reunión entre el mandatario libertario y la titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva .

"La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará (este miércoles) a las 14:30 (hora local). Fin", informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Tras una semana agitada en materia económica, Milei se reunió este martes en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con Trump, quien le brindó su "total respaldo" al Gobierno libertario de cara a las próximas elecciones.

En ese marco, el presidente norteamericano expresó que quería reunirse con Milei, quien "ha hecho un trabajo fantástico" pese al "desastre que heredó".

"Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como presidente. Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Es para mí un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina", expresó el republicano.

No obstante, evitó referirse a un posible rescate del Tesoro estadounidense al Gobierno argentino, y se limitó a afirmar que su funcionario, Scott Bessent, "está trabajando con su país para que tengan 'buena deuda' y todas las cosas que necesitan para hacer a Argentina grande otra vez".

"Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si miras dónde estaba cuando compitió por primera vez para presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble", enfatizó Trump.