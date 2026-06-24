Con Manuel Adorni en la mira, Martín Menem se encamina a una sesión en Diputados con altos niveles de tensión

En una jornada que sigue atravesada por el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados se encamina a una nueva sesión especial en Diputados. La Libertad Avanza quiere retomar la agenda de la gestión política y económica del Gobierno de Javier Milei. Los dos temas principales será el súper-RIGI y el pago a los holdouts por la bancarrota de 2001.