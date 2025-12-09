Con Javier Milei y Victoria Villarruel fuera del país, ¿quién ocupa la Presidencia en plena interna?

Con Javier Milei en Noruega y Victoria Villarruel en España, se activó la línea de sucesión y un dirigente libertario quedó a cargo del Gobierno.

Javier Milei y Victoria Villarruel se ausentarán esta semana por viajes fuera del país.

Javier Milei y Victoria Villarruel se irán de viaje en medio de una semana clave para las negociaciones legislativas del oficialismo. Ante sus ausencias, la cúpula presidencial deberá ser ocupada por otro dirigente libertario que sigue en la línea de sucesión.

Tras esta situación inédita en la gestión libertaria, quien tomará el mando del Poder Ejecutivo Nacional será el senador libertario Bartolomé Abdala, quien asumió la Presidencia de forma provisional, cubriendo el vacío de mando dejado por la fórmula presidencial.

La acefalía temporal se generó debido a que Milei viajó este lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, Corina Machado. Por su parte, la vicepresidenta se fue a una visita oficial a España.

La ausencia de los dos mandatarios puso en marcha el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución, que establece al Presidente Provisional del Senado como el tercero en la línea de sucesión. Por ese motivo, Abdala quedó automáticamente a cargo del Gobierno desde este lunes.