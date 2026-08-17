Con Javier Milei al frente, el Gobierno homenajea a San Martín en Retiro

Efusivo abrazo entre el presidente y el jefe de Gobierno porteño

En la plazoleta de Retiro, Javier Milei protagonizó un efusivo abrazo con Jorge Macri, en un gesto que se produce en medio del acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO, luego del diálogo telefónico entre Karina Milei y Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales.

Javier Milei y Jorge Macri en la previa del acto. Juan Mateo Aberastain/Mdz

Antes del inicio de la ceremonia, el Presidente también saludó personalmente a cada uno de sus ministros. El acto continuó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, con Milei y Macri colocando una ofrenda floral frente al monumento en homenaje al general José de San Martín.