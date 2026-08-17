Con Javier Milei al frente, el Gobierno homenajea a San Martín en Retiro
El presidente encabezará en Retiro el homenaje a San Martín, acompañado por su Gabinete, autoridades porteñas y los Granaderos a Caballo.
El presidente encabezará en Retiro el homenaje a San Martín, acompañado por su Gabinete, autoridades porteñas y los Granaderos a Caballo.
El presidente Javier Milei encabeza este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que tendrá lugar a las 15 en el monumento a su memoria en la plaza homónima, en el porteño barrio de Retiro.
Se espera que al mandatario es acompañado por parte de su Gabinete y por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo -creado por San Martín-, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales.
Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, están presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.