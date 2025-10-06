Cómo sigue la investigación por lavado que involucra a José Luis Espert tras la renuncia a su candidatura

Pese a que en los últimos días había ratificado su candidatura, José Luis Espert anunció su renuncia como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió el economista en X. Dijo que su decisión se debe a una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y que demostrará su inocencia “sin fueros ni privilegios”.

El actual diputado enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y uso irregular de bienes durante su campaña presidencial de 2019. La Justicia analiza si utilizó un avión y una camioneta pertenecientes al empresario Federico Fred Machado , detenido en Río Negro y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y estafa. En los informes financieros de Unite por la Libertad y la Dignidad, el partido con el que compitió, esos bienes no fueron declarados.

La causa sumó nuevos testimonios. Este lunes declarará Horacio Rodríguez, accionista de Med Aviación S.A., empresa que concesionaba uno de los aviones de Machado. Según los registros judiciales, Espert realizó 36 vuelos entre abril y agosto de 2019, siete de ellos en la aeronave matrícula LV-CBZ. El piloto Axel Vugdelija contó que recibía los itinerarios desde “una secretaria del entorno de Espert”, y aseguró que su jefe directo era Machado.

Esa versión contradice la defensa del economista, quien sostuvo que los gastos y la organización de la campaña estaban a cargo del partido. Pero el titular de Unite, José Bonacci, negó esa afirmación y aseguró que los vuelos y la relación con Machado eran responsabilidad personal de Espert.

El caso tomó fuerza después de que Perfil y ElDiarioAR revelaran una denuncia de Juan Grabois que apunta a una transferencia de U$S 200.000 de Machado a Espert en 2020. Más tarde, La Nación difundió un registro del Bank of America que confirma el giro desde una empresa vinculada al empresario. Aunque al principio lo negó, Espert reconoció luego que el pago existió, aunque dijo que fue por una consultoría privada para una empresa minera de Guatemala.

El respaldo de Javier Milei y el futuro judicial

Javier Milei respaldó públicamente a Espert al señalar que “el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa” y advirtió que no permitirá que “una operación maliciosa lo ponga en riesgo”. Días antes, había calificado las denuncias como “chimentos de peluquería”.

Javier Milei Cuenta de X @JMilei

La renuncia se produce a semanas del debut del nuevo sistema electoral de Boleta Única de Papel (BUP), que tras la modificación impuesta por la renuncia de Espert, deberá atender un eventual amparo de La Libertad Avanza para quitar a Espert de la boleta. Desde la Cámara Nacional Electoral señalaron que revertir las impresiones “es casi imposible”. Sin la posibilidad de renovar su banca el 10 de diciembre, Espert perderá los fueros parlamentarios y quedará a disposición de la Justicia conforme avance la causa por presunto lavado y financiamiento irregular.