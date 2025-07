Cómo se gestó el "juicio a pérdida" de YPF y qué solución aporta un abogado para Javier Milei

"El juicio que se tramita en Nueva York fue pensado, diseñado y ejecutado con precisión. Si Argentina pagara por ejemplo U$S 20.000 millones a partir de la sentencia de la jueza Preska, el 30% tiene que ser enviado a la quiebra de las empresas Petersen; que serian U$S 6.000 millones. El total de créditos reclamados de la quiebra no llegaría a los U$S 3.000 millones, y por lo tanto, los otros U$S 3.000 millones serian remitidos a Petersen Australia, sociedad madre donde se sospechaba que había participación del kirchnerismo", sostuvo Paz Herrera.