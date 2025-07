Tras el fallo por el caso YPF en EE.UU., ¿qué cambia para Argentina?

La medida frenó un fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el traspaso como parte del pago de una millonaria condena contra el Estado argentino. "Es una buena noticia, en especial porque lo acordó también la contraparte en el juicio", señaló Folgar, aunque aclaró que esto "no significa que tengamos más chances o menos chances de ganar la apelación".

El conflicto se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012, que dejó fuera a accionistas minoritarios, entre ellos el grupo Petersen. Este último vendió sus derechos a un estudio de abogados que logró una sentencia favorable en 2022, bajo la jueza Preska, por USD 16.000 millones. "Desde la óptica de la justicia americana, tendríamos que pagar el monto, aunque para Argentina la sentencia no es firme", explicó Folgar.

Uno de los ejes de la disputa es si Argentina violó el estatuto de YPF al expropiar solo el 51% y no el 100%, como establece una cláusula para proteger a las minorías. "Cuando se privatizó YPF en los '90, el estatuto se presentó ante la SEC de EE.UU. y allí se fijó que, si un accionista quiere más del 15%, debe ofrecer por el 100%", recordó Folgar. Esa misma norma aplicó cuando Repsol compró la petrolera en 1998.

La jueza Preska consideró que Argentina debió seguir ese procedimiento en 2012. "No nos cuestiona la expropiación per se, sino la forma: tendrían que haber comprado todo el paquete accionario", sostuvo el economista. Sin embargo, cuestionó el monto de la indemnización: "Está calculado de manera exagerada. Tenemos chances de que no sea definitivo".