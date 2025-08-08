Cómo se gestó el apoyo de los gobernadores al frente que encabeza Jorge Difonso

El martes 5 de agosto cerca del mediodía hubo un zoom entre el diputado Jorge Difonso , la senadora Flavia Manoni y parte de la liga de los cinco gobernadores que se han constituido como una alternativa electoral. Le ofrecieron el apoyo al frente mendocino.

El último día de julio, es decir hace diez días, los gobernadores Ignacio Torres (PRO- Chubut) el radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe, el peronista Martín Llaryora de Córdoba, el radical Carlos Sadir de Jujuy y el peronista Claudio Vidal de Santa Cruz, lanzaron un frente electoral de cara a las elecciones de octubre. Es la primera rebelión explícita de gobernadores cercanos contra Javier Milei en materia electoral.

Por eso, buscan anclaje en las provincias que no gobiernan. En Mendoza, lo encontraron: el Frente “Provincias Unidas” , bajo el lema Defendamos Mendoza, que tendrá como principal candidato a Jorge Difonso . Todos los integrantes del espacio mendocno estuvieron de acuerdo con el respaldo.

De todas maneras, el lema “Defendamos Mendoza” no es un tema menor. La nueva alianza acepta el respaldo de los cinco mandatarios, pero como es algo que recién se inicia, apuntan como han venido acordando desde que se empezaron a conformar a comienzos de este año, en centrarse en los temas estrictamente mendocinos como el cuidado del agua y la producción.

A diferencia de otros espacios, el nuevo frente que en un comienzo estaba integrado por Difonso , Manoni, el Socialismo y algunos dirigentes del peronismo de la extinta La Unión Mendocina. Sin embargo, en el recorrido que fueron haciendo pudieron presentar ante la Justicia Electoral muchos otros partidos.

La alianza quedó compuesta por Compromiso Federal, Hacemos, Partido Fé, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el futuro, Más Luján, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa gremial Mendoza.

Pero además, a última hora de este jueves 7, casi al borde de que se venciera el plazo que la Justicia electoral dio, se sumó el PRO, que apuntaba a hacer un frente con el Partido Libertario y el Partido Demócrata, en defensa del presidente Javier Milei, algo que no consiguió.

Habrá que ver cómo logra ese partido sumarse a la campaña electoral de un espacio que ya venía armándose desde muchos meses. Es más, todos los miércoles religiosamente se encontraban para dar forma a este frente electoral para la Mendoza.

La liga de gobernadores

“Queremos una región y un país con provincias fortalecidas, empoderadas, haciendo uso apropiado de sus riquezas y recursos. Si bien nos une también la arbitrariedad de un Gobierno y un poder absolutamente deshumanizado y cruel, nos convoca principalmente esta necesidad de un grito federal que implora la toma de decisiones colectivas que detengan el desmoronamiento de una Mendoza y un país que ya no se sostienen”, argumentó el nuevo frente cuando se presentó este jueves 7 de agosto por la tarde.

Con esas palabras, dejaron entrever que los gobernadores, que ya tenían a alguien en el frente: Flavia Manoni, senadora provincial, pertenece al espacio del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, apoyarían a los mendocinos, dándoles un tinte diferente al resto de la oferta opositora.

Cuando la liga conformada por Pullaro, Vidal, Llaryora, Sadir y Torres se lanzó, presentaron un mensaje similar que el del frente mendocino. “Queremos una Argentina pujante, justa y segura; una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias; una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites; nuestra vocación es clara: construir, todos los días la Argentina de los sueños de todos”.

La discusión que se viene dentro del frente

Ahora, como espacio político "Provincias Unidas" tiene un nuevo desafío: armar la lista de los candidatos que llevarán a las elecciones del 26 de octubre que viene. El 17 de agosto por la noche cierra el plazo para presentar la lista de candidatos tanto para los cargos nacionales como los provinciales.

Se da por descontado que Difonso será el candidato a diputado nacional en primer término. En segundo lugar deberá ser una mujer. Manoni es una posibilidad..El 27 de Agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales y el 21 de septiembre se podrá comenzar con lapropagandaen medios de comunicación audiovisual.

"Defendamos Mendoza" será el lema que se usará durante la campaña. Una frase que ya usa Difonso cuando plantea temas en sus redes sociales.