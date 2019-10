Macri vs Fernández: ¿a quién le fue mejor en la jornada electoral de este domingo?

A las 20.36, el presidente Mauricio Macri lanzó el siguiente mensaje vía Twitter

Es que este domingo hubo primarias abiertas y obligatorias en la provincia de Salta. Con el 99,39% de las mesas procesadas, la coalición integrada -entre otros partidos, por el Pro de Mauricio Macri, y que postula como candidato a gobernador a Gustavo Sáenz obtuvo el 42,90% (en la ciudad de Salta, de donde es intendente, superó el 53%); el Frente de Todos, el 32,10%; Olmedo Gobernador, el 19,44%; Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 3,59% y Frente Grande, 1,96%. Esto ocurre una semana después de que Cambia Mendoza, con Rodolfo Suarez al frente, le diera un triunfo a Macri en Mendoza. ¿La elección en Salta favoreció más a Macri que a Alberto Fernández? El próximo jueves, a las 17, el presidente estará llevando su campaña "Sí, se puede" a la provincia de Salta. ¿Será recibido por el ganador de las PASO, que hizo una buena elección, en parte, gracias a los votos que le aportó el macrismo?

En los resultados para diputados, entre los partidos menos votados aparecen la UCR, el PRO y el kirchnerismo. Sólo en ciudad de Salta, el Partido Justicialista logró el 8,37%; el PRO, 6,74% y la Unión Cívica Radical, el (5,75%). El kirchnerismo, con el Partido de la Victoria de Diana Conti, el 9,81%. Es decir que hubo cortes de boleta y para diputados, ni el partido de Macri ni la UCR integraron el lote de los más votados. Sí, en cambio, el partido de Alfredo Olmedo, que cuenta con el respaldo del “voto celeste” y que hizo una buena elección, tanto para gobernador como para diputado. ¿Tendrá algún efecto el pronunciamiento contra el aborto legal hecho por el presidente durante la semana última en Mendoza?

Este domingo también hubo elecciones para intendente de Viedma, capital de Río Negro, la provincia del peronista Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio: allí se proclamó ganador Pedro Pesatti, actual vicegobernador de esa provincia, que se postuló por el partido Juntos Somos Río Negro, una alianza de centro izquierda integrado, entre otros, por el Frente Grande, el Partido Fe y el Partido de la Victoria Popular (ex Partido de la Victoria de esa provincia). Allí el candidato de la UCR-PRO y ARI, Mario De Rege, reconoció su derrota. Si bien el peronismo le quitó la intendencia a la UCR, el Frente de Todos no integró la coalición ganadora y terminó tercero, con la candidata Evelyn Rousio

Por último, en Córdoba, la única provincia en donde ganó Macri le ganó a Fernández en las PASO, este domingo también hubo elecciones -en este caso, en la localidad de Almafuerte- el radical Rubén Dagúm, de Juntos por Almafuerte, que compartió fórmula con el Frente Cívico, se impuso en las elecciones por la intendencia y será el sucesor del peronista Adrián Scorza, que dejará su segundo período como jefe comunal de esa población del departamento Tercero Arriba. Con una participación superior al 70% del padrón de más de 10.000 ciudadanos, Dagúm alcanzó un 43% de los votos, superando al candidato oficialista de Hacemos por Córdoba (PJ), Gerardo Vélez, que obtuvo 34% de los sufragios y reconoció la derrota.

En resumen, en las tres jornadas electorales de este domingo no hubo grandes ganadores ni perdedores, aunque queda como dato que mientras las encuestas marcan una marcada ventaja de Alberto Fernández sobre Macri, esto no se ha visto reflejado en los votos de las elecciones en Mendoza, Salta, Viedma y Almafuerte, comicios en los que no peronismo en general, pero sí el Frente de Todos no hizo una buena elección..