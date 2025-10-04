Cómo es el anillo de seguridad digital que instalan en Ciudad

El operativo tuvo un nuevo avance este viernes con la instalación de una nueva cámara. EN qué consiste la medida de la comuna.

La Municipalidad de Ciudad avanza con la instalación de las cámaras que integran el Anillo Digital de Seguridad, un operativo que consiste en la instalación de una serie de cámaras en las arterias estratégicas de ingreso y salida de la comuna, con lectores de patentes para poder monitorear el perímetro.

Este viernes, el intendente Ulpiano Suarez participó de la instalación de una pantalla y cámaras con lectora de patentes en la intersección de calles Perú y Quintanilla. "Este sistema consta de 90 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre ellas 30 lectoras de patentes, que reportan en tiempo real al Centro de Monitoreo y permiten activar alertas inmediatas en caso de vehículos con pedidos de captura o situaciones de riesgo”, destacó el jefe comunal.

Asimismo, subrayó que la iniciativa “representa una inversión de 800 millones de pesos, íntegramente realizada por el municipio“.

A su vez, Germán Foix, de Sercom, la empresa que lleva adelante la colocación de los dispositivos, expresó: “Instamos un domo PTZ más una cámara NPR, con lectora de patentes. Toda esta tecnología lo que va a permitir es, en el ingreso a la Ciudad, poder visualizar todos los vehículos y motos que entran y tener, a través del Centro de Monitoreo, un control“.

El dispositivo cuenta con una cámara doble, una fija y otra con capacidad de giro de 360°, y tecnología de inteligencia artificial que permite detectar e identificar patentes, incluso aquellas que se encuentren alteradas o parcialmente cubiertas. Además, la pantalla instalada, ubicada estratégicamente a 12 metros del paso vehicular, tiene la capacidad de mostrar mensajes informativos. Su puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana.