Comenzó el Operativo Sol a Sol en la Provincia: así será el despliegue policial durante este verano 2025/26

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha este domingo el Operativo Sol a Sol 2025/26 , un amplio dispositivo de seguridad y asistencia que se extenderá durante toda la temporada de verano en los puntos de veraneo bonaerenses. El anuncio fue encabezado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso , quien destacó el refuerzo de custodias con “drones, motos y patrulleros”.

A través de sus redes sociales, Alonso subrayó la importancia de garantizar un descanso seguro para quienes eligen la Provincia como destino turístico. “Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor. Este verano, mientras disfrutás de nuestras playas, sierras o festivales, la Policía de la Provincia te acompaña en cada paso”, expresó el funcionario.

En ese sentido, afirmó que con el Operativo Sol a Sol “reforzamos la seguridad con drones, motos y patrulleros para que tu única preocupación sea descansar”, y recordó la importancia de la prevención vial: “Si manejás, no tomes y usá siempre el cinturón. Tu tranquilidad es nuestra misión”.

El operativo fue presentado formalmente el viernes por el gobernador Axel Kicillof , en el marco del inicio de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires . La iniciativa contempla el despliegue de dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos del territorio bonaerense.

La oposición renueva sus pedidos para que el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, de explicaciones en la Legislatura bonaerense Foto: Prensa gobierno de la provincia de Buenos Aires

Durante la presentación, Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso ; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa ; de Salud, Nicolás Kreplak ; de Transporte, Martín Marinucci ; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki .

“Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial. Mientras Javier Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”, sostuvo el gobernador.

En esta edición, el Operativo Sol a Sol contará con más de 20.000 efectivos policiales, 200 nuevos patrulleros y 60 motos, que realizarán tareas de prevención y cuidado de turistas en la costa atlántica, las sierras y los lagos bonaerenses. Además, se reforzarán los recursos logísticos y tecnológicos en las principales rutas, con el objetivo de brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y realizar controles de alcoholemia.

Por su parte, Alonso remarcó que el despliegue busca garantizar el descanso de la población tras un año complejo. “Vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”, afirmó.

En materia de salud, el operativo incluye 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria”, con acciones de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para la atención de urgencias durante la temporada estival.