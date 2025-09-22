"Coherencia y Desarrollo", el nuevo interbloque de diputados eyectados de La Libertad Avanza

En la Cámara de Diputados , los bloques Coherencia y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) armaron un propio interbloque, que llamaron "Coherencia y Desarrollo" , según consta en la carta que presentaron al titular del cuerpo, Martín Menem.

Se trata de un grupo de seis diputados que ingresaron en 2023 con la boleta de La Libertad Avanza y que con el correr de los meses, de a poco, se fueron alejando del espacio oficialista.

El primer bloque que se armó tras la fuga de libertario fue el MID, con Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibañez. Esta última, semanas atrás, pactó su regreso a la tropa oficialista, y ya es parte nuevamente de la bancada que preside Gabriel Bornorini .

El bloque Coherencia se presentó hace un mes en la Cámara de Diputados y también aglutinó a distintos legisladores que habían sido eyectados de La Libertad Avanza. Allí se están Lourdes Arrieta, Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González.

La carta de presentación del interbloque que hicieron estos seis diputados

Este interbloque de seis diputados mantiene conversaciones con la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra de las expulsadas del oficialismo después de sus cruces y diferencias con la hermana del presidente Karina Milei.

Lo mismo ocurre con Francisco Paoltroni, el senador por Formosa que se fue de La Libertad Avanza en su cruzada con Santiago Caputo. Ahora tiene su propio espacio y no suele acompañar al oficialismo en el Congreso.