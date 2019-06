Cobos dijo que Pichetto de renunciar al Consejo de la Magistratura y defendió a Alberto F.

Julio Cobos le devolvió el favor a Miguel Pichetto, que había dicho que él no actuará con Mauricio Macri como el mendocino si lo hizo como vicepresidente de Criostina Kirchner, y dijo que él cree que debería renunciar al Consejo de la Magistratura. "Él es una persona correcta y creo que va a terminar renunciando y sabe que no corresponde", indicó. El senador nacional por Mendoza Julio Cobos, le dijo a cada político qué debería hber hecho. Lo hizo en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24. Allí , cuando le preguntaron si "el kirchnerismo es Venezuela", el mendocino lo negó: "Yo no diría que Cristina sea Maduro, o que lo fue Néstor Kirchner; no se llega a esos extremos. Pero no se entiende por qué el kirchnerismo defiende a un gobierno no democrático como es el de Maduro, que es indefendible".

Asimismo, conocido amigo de Sergio massa, le reprochó no haber competido por la gobernación y resignarse a ir en la lista de diputados nacionales de la fórmula Fernández - Fernández.

Otro gesto de Cobos hacia el peronismo fue señalar que "no es lo mismo gobernando Cristina que Alberto Fernández". A esto le agregó: "De hecho Alberto Fernández se fue del gobierno por el conflicto del campo. No puede decirse que si gana Alberto Fernández esto va a ser Venezuela; sería una sobreactuación".

En el colage de opiniones, también criticó a Dady Brieva, de quien dijo tener "afecto", a raíz de su propuesta de hacer una "Conadep del Periodismo", juzgando a los periodistas que se opusieron al kirchnerismo.

Cuestionó al fiscal Stornelli por no presentarse a declarar: "Tiene que ir. Que vaya, declare. ¿Qué ejemplo le damos a la gente? Si hasta la expresidenta ha ido a declarar", dijo el ex vicepresidente.

Se comparó con Macri por su condición de ingenieros civiles: "Estamos preparados para solucionar problemas y mucho tiene que ver en la política esto. Nos gusta mucho la planificación", se autodefinió, haciéndolo además con Macri. "Es un hombre que escucha bastante, pero después como todas las decisiones, tiene su gabinete y decide según los consejos que le dan sus funcionarios más cercanos".

Indicó que la presidencia de Macri "será recordada como una presidencia de transición. Lo veo insistente con su segundo mandato porque siente con cosas pendientes".