Ciudad subsidiará a organizaciones que trabajan con personas con discapacidad

La Ciudad de Mendoza asistirá financieramente a las organizaciones que trabajen con personas con discapacidad . El anuncio fue encabezado este lunes por el intendente Ulpiano Suarez, durante un acto en el Espacio de Convergencia Social (ECoS). Se incluyen dos medidas destinadas a brindar acompañamiento a estas personas, sus familias y las instituciones que brindan asistencia.

En primer lugar, el jefe comunal capitalino anunció la conformación de un Equipo Técnico Terapéutico de Refuerzo que funcionará hasta el 31 de diciembre, integrado por especialistas en atención temprana, terapia ocupacional, pedagogía terapéutica y fonoaudiología, con una inversión municipal de $12.000.000.

El objetivo, de este equipo interdisciplinario, será reforzar las terapias existentes y diseñar estrategias educativas y terapéuticas, ajustadas a los distintos ciclos de vida de las personas con discapacidad y su entorno. Asimismo, prestará apoyo a centros de día, institutos y hogares, fortaleciendo dinámicas de accesibilidad y acompañando de manera articulada a dichas instituciones en pos de optimizar la calidad de los servicios.

Este equipo se complementará con el trabajo que ya realiza la Subdirección de Bienestar, Derechos Humanos y Accesibilidad por intermedio de su equipo de trabajadores sociales, psicólogos, intérpretes de Lengua de Señas; además del Servicio de Asesoramiento Legal y Técnico, entre otros. Un cuerpo que asiste a unas 6.500 personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La otra medida será la entrega de un subsidio excepcional y por única vez, a instituciones, centros de día y Centro Educativo Terapéutico (CET) de la Ciudad, que atraviesen dificultades económicas. Tienen que tener -excluyente- domicilio en el municipio. El monto total asciende a $18.000.000, con un tope de $2.000.000 por institución.

Sobre esta medida, las organizaciones que quieran acceder tendrán a disposición el Programa de Vinculación Comunitaria Construyendo Puentes. Allí se les brindará el asesoramiento jurídico y contable de ser necesario. Así, el propósito concreto de esta acción es aportar un alivio parcial frente a necesidades específicas y reconocer el esfuerzo de las entidades que trabajan diariamente para evitar el cierre de sus servicios.

El encuentro reunió a cerca de 60 referentes de organizaciones sociales, quienes compartieron sus dudas y necesidades. Junto a Ulpiano Suarez participó el Subdirector de Bienestar, Derechos Humanos y Accesibilidad, Nicolás Reynaga. También distintas organizaciones beneficiarias como Marea Azul, Vinculat, Adom, Empate, Traspasar, Payamédicos, Actes, Pavón, EEI, CONVIVIR, Escuela González, Apando, Egresados Inclusión de Facultad de Educación, Decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti, Consejo de Discapacidad de UNCuyo, Club de Leones, Trasplantados, Mejor que ayer, Asociación de Parkinson, ASEDE Diabetes, Fundación Alameda, Club del Ocio, Trasplantados, Mujeres Poderosas, Asperger, Scouts y Amad.

Las medidas de la Municipalidad de Capital surgen como respuesta a la Emergencia Nacional en Discapacidad sancionada recientemente.