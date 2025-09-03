Cierre de campaña: Javier Milei, tapado por el escándalo político, se presenta en Moreno

Presenta:
Javier Milei busca ser contundente en Moreno y atravesar el escándalo político de las presunta coimas.
El presidente Javier Milei realizará esta tarde el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el partido de Moreno.

El presidente Javier Milei buscará dar un golpe de efecto político en el último tramo de la campaña electoral. Desde Moreno, el mandatario encabezará el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con la mira puesta en las elecciones del próximo domingo 7.

El encuentro comenzará a las 17 en la sede del Club Villa Ángela, donde Milei será el principal orador con un mensaje de definición política de cara a los comicios y con el propósito de sacar del foco el escándalo de las presuntas coimas que rodean a su investidura presidencial.

La provincia se despega de la seguridad del Presidente: "Milei será el responsable de cualquier hecho de violencia"

La Casa Militar, la Policía Federal y la custodia presidencial desplegarán un intenso operativo de seguridad para resguardar la integridad del jefe de Estado y de la comitiva oficial. La medida responde a los episodios de violencia que se produjeron recientemente en las caravanas realizadas en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes, donde la delegación libertaria fue atacada con piedras y otros objetos contundentes.

Sobre la discusión en torno a la seguridad, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el mandatario y su cierre de campaña: "Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación". Ante lo dicho agregó que será responsabilidad de Javier Milei si sucede algún hecho de violencia.

