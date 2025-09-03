Cierre de campaña: Javier Milei, tapado por el escándalo político, se presenta en Moreno

Live Blog Post

La provincia se despega de la seguridad del Presidente: "Milei será el responsable de cualquier hecho de violencia"

La Casa Militar, la Policía Federal y la custodia presidencial desplegarán un intenso operativo de seguridad para resguardar la integridad del jefe de Estado y de la comitiva oficial. La medida responde a los episodios de violencia que se produjeron recientemente en las caravanas realizadas en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes, donde la delegación libertaria fue atacada con piedras y otros objetos contundentes.

Sobre la discusión en torno a la seguridad, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el mandatario y su cierre de campaña: "Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación". Ante lo dicho agregó que será responsabilidad de Javier Milei si sucede algún hecho de violencia.