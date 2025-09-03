Cierre de campaña: Javier Milei, tapado por el escándalo político, se presenta en Moreno
El presidente Javier Milei realizará esta tarde el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el partido de Moreno.
El presidente Javier Milei buscará dar un golpe de efecto político en el último tramo de la campaña electoral. Desde Moreno, el mandatario encabezará el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con la mira puesta en las elecciones del próximo domingo 7.
El encuentro comenzará a las 17 en la sede del Club Villa Ángela, donde Milei será el principal orador con un mensaje de definición política de cara a los comicios y con el propósito de sacar del foco el escándalo de las presuntas coimas que rodean a su investidura presidencial.