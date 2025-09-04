Chicanas cruzadas entre Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti por el archivo de una denuncia

Este jueves se conoció que la fiscalía de Delitos Económicos del Poder Judicial de Mendoza pidió archivar la denuncia que realizó la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti , contra el gobernador Alfredo Cornejo , por el delito de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.

Cornejo, en diálogo con los medios de comunicación, celebró la decisión judicial y cargó contra Fernández Sagasti, al "chicanearla" en base a la "sospecha" de su título de abogada, mientras que la legisladora le respondió .

"Que rechace la denuncia la Justicia Federal y la Provincial, creo que habla más de de ella", dijo el Gobernador, y arremetió: "Como Cristina (Fernández de Kirchner), que se sospecha del título de abogada, yo ya sospecho del de ella también (ndr: el de Fernández Sagasti), porque es evidente que no hay malversación".

Y agregó: "Es evidente que no hay malversación, y eso es lo que dicen los dos dictámenes. Tanto el de la Federal, con un agregado que no tienen competencia, como la Justicia Provincial. Si a eso se le agrega que la Legislatura Provincial lo apoyó por una mayoría importante, bueno, ¿qué decir?", lanzó el mandatario.

La causa por la que la legisladora kirchnerista pedía la investigación contra el mandatario era tras la firma del convenio entre la Provincia con Vialidad Nacional, a través del cual Mendoza se hará cargo de obras y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

Según la denuncia, la Senadora sostuvo que el gobernador "habría malversado caudales públicos, el dinero de toda la provincia, habría cometido abuso de autoridad y, por supuesto, negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público” ya que los mendocinos estarían pagando "tres veces" por las obras en las rutas nacionales.

Críticas de Alfredo Cornejo a Anabel Fernández Sagasti en plano electoral

Para Cornejo, ha sido "un gusto polemizar con Anabel Fernández Sagasti, porque es justamente lo que no queremos que vuelva a la a la Argentina".

Indicó que "es que es la primera denuncia penal que tengo, en muchos años de administración pública, y es la primera denuncia que te hacen por hacer, no por no hacer. Así que también estoy orgulloso de esa denuncia", ironizó.

Agregó que el acuerdo "está blindado con una ley ese acuerdo de Vialidad Nacional, y cuando tengamos la autorización para instalar peajes, a pesar de que no tenemos obligación de pasarlo por la Legislatura, lo pasaríamos. Porque nos parece que es una mejor forma".

La reacción de Anabel Fernández Sagasti

La Senadora Nacional arremetió contra la Justicia este mismo jueves luego de conocerse la noticia, al asegurar que hay un vínculo entre el cornejismo y la Justicia local: "¿Sorpresa? El día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo, será justicia. Mientras tanto, es solo una chantada”, expresó.

Y agregó: “Bonarrico, el robo en Vialidad Provincial, funcionarios millonarios que no declaran sus bienes… Ahora, la estafa al pueblo de Mendoza, que PAGARÁ TRES VECES una ruta que debería pagar Milei. Una (in)justicia con mayoría automática, paralizada ante el patrón. Vergonzoso”, resaltó.

La respuesta de Anabel Fernández Sagasti

Tras las declaraciones de Cornejo, Fernández Sagasti tomó el guante y cargó contra Cornejo por la decisión de sus diputados nacionales de no apoyar el mayor financiamiento a las universidades nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1963684002092535873&partner=&hide_thread=false El gobernador Cornejo "desconfía" de mi título de abogada, otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo que, al parecer, desprecia. No sorprende, hizo alianza con Milei, que no para de ajustar a la educación pública. Un gobernador acabado. pic.twitter.com/EyJm7hcLOU — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 4, 2025

"El gobernador Cornejo 'desconfía' de mi título de abogada, otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo que, al parecer, desprecia. No sorprende, hizo alianza con Milei, que no para de ajustar a la educación pública. Un gobernador acabado", lanzó.